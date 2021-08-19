الرائد السعودي يوقع رسميًا مع نجم النصر السابق يحيى الشهري (فيديو)

أعلن نادي الرائد السعودي التوصل إلى اتفاق مع اللاعب يحيى الشهري 31 عامًا في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه السابق النصر السعودي دون أن يكشف عن تفاصيل ومدة التعاقد مع اللاعب.

يحيى الشهري والرائد السعودي

ونشر نادي الرائد السعودي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” رئيس نادي الرائد السعودي فهد المطوع، ينهي صفقة انتقال اللاعب يحيى الشهراني قادمًا من نادي النصر.. بالتوفيق للكابتن يحيى مع رائدنا”.

وقد أعلن نادي النصر السعودي، انتهاء تعاقد اللاعب يحيى الشهري مع النصراوي نهاية الموسم المنصرم، والسماح برحيله عن النادي.

✍🏻| رئيس نادي #الرائد

" فهد المطوع " ينهي صفقة انتقال اللاعب " يحيى الشهري " قادماً من نادي النصر .. بالتوفيق للكابتن يحيى مع رائدنا pic.twitter.com/KjEOUHkEkY — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 18, 2021

تعليق يحيى الشهري

وعلق النجم الدولي السعودي يحيى الشهري عقب انضمامه إلى نادي الرائد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قائلاً: ” خطوة مهمة في مسيرتي الكروية والحمد الله وقعت مع الرائد، وأشكر رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع ووكيل أعمالي، وأتمنى دعم جمهور الرائد من أجل تقديم كل ما لديّ”.

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اليوم أبدأ محطة جديدة مع @alraedclub

شكراً لإدارة نادي #الرائد برئاسة الاستاذ فهد المطوع على ثقتها وحرصها وبإذن الله اكون عند حسن ظنها وظن جماهير النادي العريقة ❤️🤍

شكراً لوكيل اعمالي @Ali_Alrammah

على مجهوداته 🙏🏻 pic.twitter.com/x4cTFuhNDW — يحيى الشهري (@Yahya_s8) August 18, 2021

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة السعودي الشهري مع فريق الاتفاق، وكان الظهور الأول في دوري المحترفين الممتاز خلال موسم 2009-2010 حيث شارك معه في 84 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف وصنع 16 هدف مع الفريق.

وانتقل عام 2013 إلى صفوف نادي النصر السعودي في صفقة بلغت قيمتها 48 مليون ريال سعودي كأغلى صفقة في كرة القدم السعودية آنذاك.

📋 | مرحباً بالكابتن يحيى الشهري بنادي #الرائد Welcome Yahya pic.twitter.com/xLISVq8TAn — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 18, 2021

وقد احترف خلال مسيرته الكروية والإعارة في صفوف فريق ليغانيس الإسباني، بطلب من هيئة الرياضة السعودية في إطار إعدادهم لكأس العالم عام 2018 في روسيا.

وحقق اللاعب العديد الجوائز والألقاب منها أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 2009 حسب تصويت صدى الملاعب، وحصوله على المركز الثاني بجائزة التمييز كأفضل لاعب سعودي عام 2011.

🎥 | حديث الكابتن يحيى الشهري لجماهير #الرائد بعد التوقيع اليوم pic.twitter.com/5e1sl5E50o — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 18, 2021

وكذلك أكثر اللاعبين صنع للأهداف في المسابقات السعودية خلال موسم عام 2013-2014، وتوج خلال مسيرته الطويلة مع فريق النصر السعودي بلقب الدوري السعودي ثلاثة مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

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