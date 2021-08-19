يحيى الشهراني والتوقيع مع الرائد السعودي
يحيى الشهراني والتوقيع مع الرائد السعودي
Videoرياضة

الرائد السعودي يوقع رسميًا مع نجم النصر السابق يحيى الشهري (فيديو)

كتب وطن
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أعلن نادي الرائد السعودي التوصل إلى اتفاق مع اللاعب يحيى الشهري 31 عامًا في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه السابق النصر السعودي دون أن يكشف عن تفاصيل ومدة التعاقد مع اللاعب.

يحيى الشهري والرائد السعودي

ونشر نادي الرائد السعودي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” رئيس نادي الرائد السعودي فهد المطوع، ينهي صفقة انتقال اللاعب يحيى الشهراني قادمًا من نادي النصر.. بالتوفيق للكابتن يحيى مع رائدنا”.

وقد أعلن نادي النصر السعودي، انتهاء تعاقد اللاعب يحيى الشهري مع النصراوي نهاية الموسم المنصرم، والسماح برحيله عن النادي.

تعليق يحيى الشهري

وعلق النجم الدولي السعودي يحيى الشهري عقب انضمامه إلى نادي الرائد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قائلاً: ” خطوة مهمة في مسيرتي الكروية والحمد الله وقعت مع الرائد، وأشكر رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع ووكيل أعمالي، وأتمنى دعم جمهور الرائد من أجل تقديم كل ما لديّ”.

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مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة السعودي الشهري مع فريق الاتفاق، وكان الظهور الأول في دوري المحترفين الممتاز خلال موسم 2009-2010 حيث شارك معه في 84 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف وصنع 16 هدف مع الفريق.

وانتقل عام 2013 إلى صفوف نادي النصر السعودي في صفقة بلغت قيمتها 48 مليون ريال سعودي كأغلى صفقة في كرة القدم السعودية آنذاك.

وقد احترف خلال مسيرته الكروية والإعارة في صفوف فريق ليغانيس الإسباني، بطلب من هيئة الرياضة السعودية في إطار إعدادهم لكأس العالم عام 2018 في روسيا.

وحقق اللاعب العديد الجوائز والألقاب منها أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 2009 حسب تصويت صدى الملاعب، وحصوله على المركز الثاني بجائزة التمييز كأفضل لاعب سعودي عام 2011.

 

وكذلك أكثر اللاعبين صنع للأهداف في المسابقات السعودية خلال موسم عام 2013-2014، وتوج خلال مسيرته الطويلة مع فريق النصر السعودي بلقب الدوري السعودي ثلاثة مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

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