في أحضان هشام عاشور.. أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل في نيويورك (شاهد)

أظهرت صور حديثة الفنانة نيللي كريم وهي تقضي شهر العسل مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في نيويورك، بعد احتفالهما بزواجهما الأسبوع الماضي.

نيللي كريم نشرت صورا لها من المدينة الأمريكية رفقة زوجها على ستوري حسابها بانستغرام.

كما نشر هشام صوراً تجمعه مع زوجته، حيث يظهران وهما يقضيان وقتا سعيدا ويتناولان الطعام. كما ظهر الثنائي وهما يتنقلان بالدراجة النارية بالمدينة.

وإحتفل الثنائي بزفافهما، الأسبوع الماضي، وظهرت نيللي وهي ترتدي فستان زفاف مميزاً، أبهر متابعيها، ووضعت طرحة طويلة على رأسها.

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وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل وغيرهم.

وكانت نيللي كريم قد أجلت حفل زفافها 3 أيام بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قبل أكثر من أسبوع بعد معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا.

سعر فستان زفاف نيللي كريم

وحاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

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وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya.

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وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي يوم الإثنين 9 أغسطس، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللّي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

واحتفلت نيللي كريم بخطبتها نهاية يوليو الماضي، على هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق، في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

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يُذكر أن عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الاسكواش في العالم، وهو مصنف من ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

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وبعد اعتزاله أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

كذلك وبعد عودة عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور، بطل العالم، العديد من أكاديميات الاسكواش بمصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود، وشارك في عمل هناك.

كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي، ويعد زواجه بالنجمة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته.

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