والد مؤمن زكريا يرد على شائعات تدهور الحالة الصحية لنجله بعد وعكته الأخيرة (فيديو)

عقب تعرض نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا لوعكة صحية الأسبوع الماضي، أدت إلى انتقاله إلى المشفى والشائعات تحوم حول تدهور حالته الصحية والصراع مع الموت والتي زادت خلال الساعات الماضية.

والد مؤمن زكريا والحالة الصحية

طمأن والد اللاعب مؤمن زكريا “عباس الضوي” جماهير وعشاقه، قائلاً: ” مؤمن حالته الصحية مستقرة بعد خروجه من المشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، إثر سقوطه على الأرض داخل المنزل وإصابته بارتجاح في المخ”.

وفي ذات السياق، أكد الإعلامي المصري هاني حتحوت، بأن الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا بحالة جيدة ومستقرة وتواجد مع أسرته منذ خروجه من المشفى يوم السبت الماضي.

مرض مؤمن زكريا

وأصيب اللاعب زكريا بمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري في عضلات الجسم، وهو لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، فهو مرض خطير سريع الانتشار في جسم أنحاء الجسم.

وكذلك يتفاقم حالة الشخص المصاب بهذا المرض النادر من العضلات إلى الأعصاب، وهو ما يفقد الجسم سيطرته على العضلات وجميع حواس جسم الإنسان وكذلك التأثير على النطق.

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علاج المرض النادر

وعن علاج مرض الضمور في العضلات حسب درجة الإصابة وخطورتها وكذلك قدرة المصاب على الحركة، وهو مرض يمنع الإنسان من الحركة وممارسة الرياضة بشكل كلي، وربما يقوم المريض بممارسة رياضات أخرى حسب قوة المرض.

وكذلك يمكن علاجه من خلال التدخل الجراحي في الحالات الصعبة، وتناول العقاقير والأدوية والالتزام بجلسات العلاج الطبي.

مسيرته الكروية

وقد بدأت مسيرة النجم مؤمن زكريا مع فريق الأهلي المصري خلال موسم صيف 2004 لمدة أربع مواسم كاملة، وبعدها انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي عام 2009، ثم المصري البورسعيدي مع بداية موسم الانتقالات الشتوية 2010-2011 مقابل صفقة بمليون جنيه مصري.

مؤمن زكريا الحمد لله كويس كفاية اشاعات رخمه بتسبب ازعاج للراجل وأسرته — mohamed Abo ali (@m_aboali7995) August 18, 2021

ولم يمكث طويلاً لينتقل بعدها إلى فريق إنبي خلال موسم 2011-2012 بصفقة بمليون جينه مصري، لينتقل بعدها للإعارة إلى نادي الزمالك المصري الذي فاز معه ببطولة كأس مصر عام 2014.

ليعود بعدها إلى فريق الأهلي المصري خلال فترة موسم الانتقالات الشتوية 2014-2015 بصفقة بلغت قيمتها بخمس ملايين جنيه مصري بعقد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي الزمالك.

وأعاره فريق الأهلي “المارد الأحمر” إلى نادي الأهلي السعودي في عام 2018، وبعدها إلى فريق أحد عام 2019، ليصاب بعدها بمرض نادر وخطير وهو الضمور في العضلات في عام 2020 أدى إلى توقف مسيرته الرياضية.

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