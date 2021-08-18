طالبان تدمر تمثال قائد شيعي حاربها في التسعينيات (شاهد)

تداول ناشطون، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام عناصر من حركة طالبان الافغانية بتدمير تمثال زعيم ميليشيا شيعية قاتلهم خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في التسعينيات.

والتمثال يعود لعبد العلي مزاري، زعيم ميليشيا الذي قتلته “طالبان” عام 1996، عندما انتزع مقاتلوها السلطة من أمراء الحرب المتنافسين. وكان مزاري نصيرا لأقلية الهزارة العرقية الشيعية، والتي تعرضت للاضطهاد في ظل حكم “طالبان” السابق.

طالبان فجرت عام 2001 تمثالين ضخمين لبوذا

وكان التمثال يقف في ولاية باميان، حيث فجرت “طالبان” عام 2001 تمثالين ضخمين لبوذا حفرا في جبل قبل 1500 عام.

في آذار من العام 1995 و بعد تلبيته دعوتها للتفاوض قامت حركة طالبان باعتقال و تعذيب و قتل زعيم الشيعة الهزارة عبد العلي مزاري مؤسّس حزب الوحدة الإسلاميّة.

البارحة قامت الحركة التي يروّج لها سفلة الإسلام السياسي الشيعي بتفجير تمثاله في باميان ضمن ما تقوم به من أعمال اضطهاد للهزارة. pic.twitter.com/34enH1MImV — Aly Reda ܥܠܝ (@alireda89) August 18, 2021

وكان ذلك قبل فترة وجيزة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وطرد الحركة من السلطة.

اقرأ أيضاً: ذبيح الله مجاهد يطل بوجهه لأول مرة.. طالبان كشفت طريقة حكمها على الملأ وبكل صراحة (فيديو)

وزعمت الحركة الإسلامية أن تماثيل بوذا انتهكت تحريم الإسلام لعبادة الأصنام.

طالبان تقوم بتفجير تمثال زعيم الهزارة في باميان

في آذار عام 1995 وبعدما وافق زعيم الشيعة الهزارة "عبد العلي مزاري" مؤسّس حزب الوحدة الأفغاني على دعوتها للتفاوض قامت حركة طالبان باعتقاله وتعذيبه وقتله والقاء جثته من الطائرة البارحة عادت لتدمر تمثاله بالرغم من وعودها ببدء نهج مختلف pic.twitter.com/0sjlHEXjD2 — MuhsinA (@Looking4peace6) August 18, 2021

طالبان تفجر نصب القائد الشيعي الشهيد عبد العلي مزاري

مزاري كان يقود الحرب ضد طالبان

دعته طالبان للتفاوض وعندما وصل القو القبض عليه وقطعوا رأسه pic.twitter.com/PL0zy6EXg4 — 𝓛𝓤𝓐𝓨 (@luay_ll) August 18, 2021

عادت “طالبان” إلى السلطة في نهاية الأسبوع الماضي بعد الاستيلاء على جزء كبير من البلاد في غضون أيام، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لإكتمال انسحاب القوات المريكية.

ووعدت الحركة بعصر جديد يعمه السلام والأمن، قائلة إنها ستسامح من حاربها وستمنح المرأة الحقوق الكاملة بموجب الشريعة الإسلامية، دون الخوض في التفاصيل.

لكن العديد من الأفغان يشككون بشدة في نويا الجماعة، وخاصة أولئك الذين يتذكرون حكمها السابق، عندما فرضت تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية.

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، أعلن انتهاء الحرب في أفغانستان، مطمئناً العالم “وخاصة الولايات المتحدة، بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين”.

وقال:”وصلنا إلى هذه اللحظة بعد 20 عاماً من الجوع والعمل الجاد والجهاد.”

كما ذكر مجاهد، في المؤتمر الصحفي من كابول، أن الحركة أصدرت “عفواً عن كل من وقف ضدنا ولا نريد استمرار الحرب”.

وأضاف: “لا نريد أفغانستان ساحة معركة. انتهى القتال اليوم… كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال”.

وتابع بالقول إن “الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء”.

وأكد أن الحركة “تسيطر على كل أنحاء العاصمة، ونحن مسؤولون عن أمن وأمان الدبلوماسيين”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك