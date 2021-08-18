(شاهد) محاربة حرائق غابات المغرب من البر والجو.. تضامن جزائري من رياض محرز وآنيا الأفندي

أوضحت صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، تحركات رجال الإطفاء وهم يحاربون حرائق الغابات في المغرب برا وجوا بعد ما دمرت حوالي 200 هكتار شمالي البلاد.

وكان الدخان الكثيف تعالى في إقليم شفشاون شمالي المغرب، خلال الأيام الأخيرة، وارتفعت ألسنة النيران، لتلتهم هكتارات من المجال الغابوي في المدينة الزرقاء.

رجال الإطفاء يحاربون حرائق الغابات في #المغرب برا وجوا بعد ما دمرت حوالي 200 هكتار شمالي البلاد pic.twitter.com/QylbelfSIp — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 18, 2021

واندلع حريق كبير في غابة سوما، غير بعيد عن غابة جبل بوهاشم، فاستنفر الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد، جهود فرق الإطفاء لإخماد ألسنة النيران، التي أتت على مساحات شاسعة.

هذا وعبرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي، عن تضامنها مع الشعب المغربي.

حرائق في المغرب …لطفك يا الله pic.twitter.com/NQLXQ9wcwP — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) August 18, 2021

ونشرت عبر حسابها الرسمي بتويتر صورا لحرائق المغرب، وعلقت بقولها:”حرائق في المغرب …لطفك يا الله”.

هذا وأعلن المغرب، اليوم الأربعاء، سيطرته على 95 بالمائة، من حرائق الغابات، بمحافظة شفشاون شمالي البلاد.

جاء ذلك في حديث لفؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية والغابات (حكومي)، للأناضول.

وقال العسالي: “جهود الإطفاء مكنت من محاصرة الحرائق بنسبة 95 بالمائة بعد 5 أيام من اندلاعها”.

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والسبت، اندلعت الحرائق بغابة “سكنا” التابعة لمحافظة شفشاون، أتى على 725 هكتارا من المساحات الخضراء، حتى الإثنين.

وأضاف العسالي، أن جهود الإطفاء التي يقودها 520 عنصرا من القوات المسلحة الملكية والدرك، والسلطات المحلية، وهيئة المياه والغابات، والوقاية المدنية، مستمرة لإخماد جميع الحرائق.

وأردف أن الحرائق أتت حتى الساعة 14:00 (13:00 ت.غ)، الأربعاء، على مساحة تقدر بـ1100 هكتار، من الغابات المختلفة.

وتستعين جهود الإطفاء بـ8 طائرات، 4 منها تابعة للقوات المسلحة الملكية، والبقية تابعة لقوات الدرك.

وزاد العسالي، أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع الوضع، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وهبوب الرياح.

ويشهد المغرب سنويا عدة حرائق، بالغابات التي تغطي مساحات كبيرة تقدر بنحو 12 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلاد، وكذلك واحات النخيل بالجنوب الشرقي.

رياض محرز يتضامن مع المغرب

وبعبارة واحدة أعلن النجم الجزائري رياض محرز عن تعاطفه مع المغرب، بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد، وهو ما اعتبره الكثيرون تصرفا مثيرا للإعجاب من النجم الجزائري.

وكتب محرز على حسابه بموقع فيسبوك عبارة “صلوا للمغرب”، مع وضع العلم المغربي بجانب العبارة.

وتفاعل زملاء محرز في المنتخب الجزائري، بإضافة التعليقات المتضامنة مع المغرب، داخل منشور محرز.

ووضع عدد من نجوم المنتخب مثل يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورامي بن سبعيني، تعليقات تحمل العلمين المغربي والجزائري، في بادرة تضامن.

من جانبه كتب النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، على حسابه بموقع تويتر ” شفشاون”، ووضع رمزا تعبيريا لقلب مكسور، يعبر عن حزنه عما يحصل.

هذا وتتزامن حرائق المغرب مع كوارث مماثلة شهدتها مؤخرا بلدان متوسطية بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضلا عن اليونان وتركيا.

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