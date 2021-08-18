رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على شائعات عودته إلى ريال مدريد

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، على الأخبار والشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن قرب عودة صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد بناء على طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما نفاه الأخير بشأن ذلك.

رونالدو وتوضيح الموقف

وقال هداف فريق يوفنتوس الإيطالي “رونالدو” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” بالنظر إلى كل ما قيل وكتب مؤخرًا يجب أن أوضح موقفي، أكثر من عدم الاحترام لي كرجل ولاعب، فإن الطريق التافهة التي تم التحدث بها على مستقبلي في وسائل الاعلام هي عدم احترام جميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات”.

⭕️النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو @Cristiano يكسر جدار الصمت حول الشائعات التي تشير لقرب مغادرته يوفنتوس

🗣️من يعرفني يعرف تركيزي على عملي ،كلام قليل وفعل كثير

🗣️الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، هي عدم احترام ولن أسمح لأحد بالاستمرار في اللعب باسمي😡 pic.twitter.com/CZFiBC19zc — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 17, 2021

وأردف رونالدو، ” تاريخي مكتوب في ريال مدريد، لقد تم تسجيله بالكلمات والأرقام وبالجوائز والألقاب في السجلات، إنه موجود في متحف ملعب بيرنابيو، وهو أيضًا في أذهان مشجعي النادي، وسيظل ريال مدريد في قلبي دائمًا وسيستمروا المحبين الحقيقين للنادي في إبقائي في قلوبهم دائمًا”.

رونالدو واكتشاف الحقيقة

وأضاف، ” كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بالعديد من الأندية في العديد من البطولات المختلفة، مع عدم وجود أحد يقلق بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الحقيقية”.

واستكمل صاروخ ماديرا، ” أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب بإسمي، وسأبقي مركزًا على حياتي المهنية وعملي، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها”.

جوسيب بيدريول (CHTV): لم يخبر أنشيلوتي ريال مدريد أبدًا أنه يريد عودة كريستيانو رونالدو. إنه يعلم أن هدف ريال مدريد الوحيد هذا الصيف هو مبابي. pic.twitter.com/xkgbl12LFA — RMC World (@RMC_AH7) August 18, 2021

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وكان برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير، قد تحدث بأن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد قرر عودة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وأنه بدأ بالفعل العديد من الاتصالات مع المحيطين باللاعب لمعالجة مسألة عودته إلى الفريق الملكي.

كريستيانو رونالدو يطالب بعدم ترويج الإشاعات حول مستقبله .. pic.twitter.com/Jn9FPFye8S — Muhannad (@Muhannadh2021) August 18, 2021

أنشيلوتي والنفي

وخرج المدرب أنشيلوتي في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” كريستيانو رونالدو هو أسطورة في ريال مدريد وأنا أحترمه حقًا، لكني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه في هذا الصيف”.

وكان الدون رونالدو قد رحل عن نادي ريال مدريد خلال صيف 2018، إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

أنشيلوتي : كريستيانو رونالدو هو أسطورة ريال مدريد ويملك كل الحب والإحترام من طرفي ولكن أبداً لم أفكر بالتعاقد معه .. نسعى للنظر للأمام pic.twitter.com/ZTzU7hgIIZ — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) August 17, 2021

وحقق اللاعب البرتغالي العديد من الألقاب المحلية مع فريق السيدة العجوز، كما أنه تجاوز رقم 100 هدف خلال الموسم الثلاثة الماضية مع اليوفي، لكنه فشل أكثر من مرة في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو مع فريق يوفنتوس خلال موسم صيف عام 2022 المقبل، رغم المفاوضات المستمرة بشأن حسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.

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