كريستيانو رونالدو والخروج عن صمته بشأن العودة إلى ريال مدريد
كريستيانو رونالدو والخروج عن صمته بشأن العودة إلى ريال مدريد
Imageرياضة

رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على شائعات عودته إلى ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
0

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، على الأخبار والشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن قرب عودة صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد بناء على طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما نفاه الأخير بشأن ذلك.

رونالدو وتوضيح الموقف

وقال هداف فريق يوفنتوس الإيطالي “رونالدو” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” بالنظر إلى كل ما قيل وكتب مؤخرًا يجب أن أوضح موقفي، أكثر من عدم الاحترام لي كرجل ولاعب، فإن الطريق التافهة التي تم التحدث بها على مستقبلي في وسائل الاعلام هي عدم احترام جميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات”.

وأردف رونالدو، ” تاريخي مكتوب في ريال مدريد، لقد تم تسجيله بالكلمات والأرقام وبالجوائز والألقاب في السجلات، إنه موجود في متحف ملعب بيرنابيو، وهو أيضًا في أذهان مشجعي النادي، وسيظل ريال مدريد في قلبي دائمًا وسيستمروا المحبين الحقيقين للنادي في إبقائي في قلوبهم دائمًا”.

رونالدو واكتشاف الحقيقة  

وأضاف، ” كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بالعديد من الأندية في العديد من البطولات المختلفة، مع عدم وجود أحد يقلق بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الحقيقية”.

واستكمل صاروخ ماديرا، ” أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب بإسمي، وسأبقي مركزًا على حياتي المهنية وعملي، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها”.

اقرأ المزيد: ألتاي سبور التركي يتعاقد رسميًا مع المصري أحمد ياسر ريان (فيديو)

وكان برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير، قد تحدث بأن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد قرر عودة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وأنه بدأ بالفعل العديد من الاتصالات مع المحيطين باللاعب لمعالجة مسألة عودته إلى الفريق الملكي.

أنشيلوتي والنفي

وخرج المدرب أنشيلوتي في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” كريستيانو رونالدو هو أسطورة في ريال مدريد وأنا أحترمه حقًا، لكني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه في هذا الصيف”.

وكان الدون رونالدو قد رحل عن نادي ريال مدريد خلال صيف 2018، إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وحقق اللاعب البرتغالي العديد من الألقاب المحلية مع فريق السيدة العجوز، كما أنه تجاوز رقم 100 هدف خلال الموسم الثلاثة الماضية مع اليوفي، لكنه فشل أكثر من مرة في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو مع فريق يوفنتوس خلال موسم صيف عام 2022 المقبل، رغم المفاوضات المستمرة بشأن حسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

حقيقة الأرقام الفلكية لحجم مبيعات قميص ميسي مع باريس سان جيرمان

رياضة

موعد ومعلق مباراة بيراميدز ضد أسوان والقنوات الناقلة في الدوري المصري

رياضة

ألتاي سبور التركي يتعاقد رسميًا مع المصري أحمد ياسر ريان (فيديو)

رياضة

مواجهات نارية مرتقبة .. تفاصيل قرعة أمم أفريقيا 2021

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More