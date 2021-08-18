حقيقة الأرقام الفلكية لحجم مبيعات قميص ميسي مع باريس سان جيرمان

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرقام ضخمة لحجم مبيعات قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، في غضون أيام على انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

قميص ميسي ومبيعات باريس سان جيرمان

وكشف المدير التجاري لنادي باريس سان جيرمان “فابيان أليجر”، في تصريح لصحيفة “ليكيب” الفرنسية للرد على تلك الأرقام الضخمة المتداولة عن حجم مبيعات قميص ليونيل ميسي.

قائلاً: “من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام، نعم المبيعات كانت هائلة، ولكننا بعيدون تمامًا عن بيع مليون قميص”.

وأردف أليجر، ” صفقة ميسي تمت بسرعة كبيرة، ولم يكن ذلك شيئًا يمكن أن نتوقعه، وبالطبع أسرعنا في توفير القمصان، لكن الأمر يتعلق أكثر بأوقات تصنيع شركائنا، سواء نايكي أو أديداس أو بوما ونحن لسنا سحرة”.

طوابير طويلة جدًا لشراء قميص ليونيل ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان. 🤯

pic.twitter.com/jw06ctypsC — Celebs Arabic (@CelebsArabic) August 11, 2021

وكشف تقارير صحفية فرنسية، أن المتجر الخاص بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي “البي أس جي” قد باع نحو 800 ألف قميص للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انضمام البرغوث إلى النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية بصفقة الانتقال الحر.

باريس سان جيرمان والتعاقد مع ميسي

وتعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أيام قليلة عن إعلان ناديه السابق برشلونة الإسباني بأن البرغوث لن يستمر مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

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وبين نادي برشلونة في بيان رسمي له نشره في وقت سابق، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية التي يعاني منها الفريق الإسباني حالت دون تجديد عقده.

وكشف رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، أن الأزمة المالية وتراكم الديون عليها التي يمر بها فريق برشلونة الإسباني تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

صفقة باريس سان جيرمان

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن قيمة صفقة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين كاملين مع خيار التجديد لموسم إضافي بمبلغ 40 مليون يورو سنويًا.

سجل مبيع القمصان في آخر 24 ساعة: 😐 قميص ميسي: 832,000 قميص قميص كريستيانو: 520,000 قميص قميص نيمار: 200,000 قميص pic.twitter.com/49drMMIMgO — InCampNou (@InCampNou) August 12, 2021

يشار إلى أنه من المتوقع أن يظهر النجم الأرجنتيني للمرة الأولى مع تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة الفريق الباريسي أمام منافسه بريست في الدوري الفرنسي الجاري.

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