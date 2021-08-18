بالفستان الأصفر .. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل في أحدث إطلالة (شاهد)

أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها لأحدث ظهور لها، خلال جلسة تصوير جديدة.

وأرفقت نسرين طافش الصور بمقولةٍ (الحب هو مرآة الجمال الإلهي) للشاعر والعالم الصوفي الفراس الأصل جلال الدين الرومي .

وعبّر جمهور نسرين طافش عن اعجابهم بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان أصفر اللون من توقيع مصممة الازياء زينة زكي .

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الإقامة الذهبية في الإمارات

وأعلنت الممثلة السورية ​نسرين طَافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين لها في دبي، أمام برج خليفة.

وعلّقت معلنة الخبر: “شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور”.

وختمت: “شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

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صور نسرين طافش من آخر رحلة لها إلى الجزائر قبل حرائق الغابات

وقبل أيام، عبّرت الفنانة السورية نسرين طافش عن تضامنها مع الجزائر بعد الحرائق والناتجة عن فعل فاعل -كما كدت السلطات-، والتي أدّت لمصرع العشرات بينهم عسكريون .

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام صوراً من آخر زيارة لها الى الجزائر، وعلّقت: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة . بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل و غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها “.

وظهرت طافش في الصور مستمعة بأجواء غابات الجزائر، وفي صورة ثانية ظهرت على شاطئ البحر .

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“السجادة الحمراء بمهرجان كان”

وفي يوليو الماضي، نالت إطلالة الفنانة السورية نسرين طافش على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، اعجاب الجمهور، ومتابعي الفنانة .

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالة ساحرة، بفستان من تصميم اتيليه زهرة.

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ووصفت الجمهور الفنانة السورية بـ”سندريلا” المهرجان، وانها ملكة في كل مكان وزمان، بينما تساءل بعض المتابعين عن عدم نشر نسرين طافش أي صورة للفستان من الأمام.

وبدأت في السادس من يوليو/تموز الماضي ري فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وكان تم إلغاء دورة المهرجان، العام الماضي 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا بعد محاولة تأجيله التي أخفقت، ولم يتم الإعلان سوى عن الأفلام المختارة للمسابقة بالإضافة إلى فوز الفيلم المصري القصير “ستاشر” بجائزة السعفة الذهبية.

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