الثانوية العامة.. شبح يحصد الأرواح وانتحار طلاب مصريين بالشنق والسُم والسقوط من أعلى

تحولت الثانوية العامة إلى “شبح كبير” يؤرق الطلاب وأولياء الأمور في مصر حتى أن الأمر تطور إلى درجة خطيرة ووصل لانتحار بعد الطلبة بعد اطلاعهم على النتيجة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد شهدت عدد من المحافظات حالات انتحار مفاجئة لـ 4 طلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد رسوب بعضهم أو انخفاض درجات البعض منهم.

وتنوعت طريقة انتحارهم ما بين الشنق وتناول حبوب مهدئة وإلقاء طالبة نفسها من الدور السادس.

طالب ثانوية عامة ينتحر شنقا في قنا

وفي هذا السياق فقد أقدم طالب على الانتحار، بعد رسوبه في الثانوية العامة، بمركز أبوتشت شمال قنا.

لازم الناس تفهم ان #الثانويه_العامه مش نهاية الكون والله،، ومفيش حاجة اسمها كليات قمة دا تفكيرنا المحدود بيصورلنا كدة.

الحياة مبتقفش ع مجرد رقم جبته ، ياما ناس ناجحة وواصلة وياما دكاترة فاشلين وبيضيعوا العيانين.

كل الكليات ليها شغل انت بس اسعي وربنا معاك. — Afnan Saad (@FonnaSaad) August 18, 2021

وكان مدير أمن قنا، وبحسب موقع (فيتو) قد تلقى إخطارًا مفاده مصرع “ع.ع.”، 18 عاما، طالب في الثانوية العامة، شنق نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو تشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إنتحار طالب بسبب حصوله على درجات منخفضة في الثانوية العامة، بقرية نجع الزمر، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا. — мoнaмed galal (@J8lal) August 17, 2021

طالبة ثانوية عامة تنتحر بحبوب مهدئة وأخرى ألقت نفسها من السادس

#الثانويه_العامه

تعبنا واتعلمنا واتغربنا ايه الفايدة؟

خريج تربيه معلم بسبب المعيشه يشتغل في مطعم ويشبع تنمر ..

خريج طب وهندسه برتبه خريج تمريض ..

حمو بيكا وغيره وغيرة … حمادة هلال وبعض نجوم الوسط الفني … لا تعليق …

مش مستاهله تتعب نفسيتك وتزعل ابنك او بنتك ..لينا رب كريم — AHMED Hilal (@Ra1ma10) August 18, 2021

فيما شهدت محافظة المنوفية اليوم، حالتي انتحار بين طالبات الثانوية العامة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأقدمت طالبتان في الثانوية العامة على الانتحار، إحداهما بإلقاء نفسها من الدور السادس من منزلها، ولقيت مصرعها في الحال.

والأخرى قامت بتناول حبوب مهدئة، عقب ظهور نتيجتهما في الثانوية العامة وتدني مجموعيهما، ما أصابهما بحالة نفسية سيئة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا بوصول جثة إلى مستشفى “سرس الليان” العام وتبين أنها الطالبة «أميرة ش ا» من مدينة سرس الليان 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وعقب قيامها بإلقاء نفسها من الدور السادس توفيت في الحال.

كما وصلت «دينا وع ا- 18 سنة- طالبة بالصف الثالث الثانوي » من قرية كفر الخضرة مركز الباجور تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية لمرورها بضائقة نفسية وتتلقى العلاج بمستشفى سرس الليان، وجارٍ نقلها إلى مستشفى الجامعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

طالبة ثانوية عامة ألقت بنفسها من الدور الخامس

كما لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إثر سقوطها من الدور الخامس في منزلها، حيث أكد المحضر الرسمي في قسم الشرطة سقوطها انه أثناء نشر الغسيل.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي وبعض أصدقائها أنها انتحرت بسبب إخفاقها في نتيجة الثانوية العامة اليوم ورسوبها في إحدى المواد.

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وكان مأمور قسم أول شبرا الخيمة، تلقى إخطارا بسقوط فتاة من الدور الخامس في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.

وأخطر مدير أمن القليوبية وانتقل فريق لفحص الواقعة وتبين أن الفتاة تدعى “ك ن” طالبة بالثانوية العامة وأكد والدها وشقيقتها أنها كانت تقوم بنشر الغسيل وسقطت أثناء ذلك ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي أن سبب سقوط الطالبة هو انتحارها بعد أن علمت نتيجتها في الثانوية العامة بينما أكد والدها وشقيقتها أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

جدل واسع بمواقع التواصل

وأحدثت هذه الحوادث جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، واستنكر العديد من المغردين وصول الأمر لهذا الهوس والرعب من الثانوية العامة لدرجة تصل إلى إنهاء الحياة والانتحار.

نتيجه الثانويه العامه مش مقياس ابدااااا للنجاح في الحياه العمليه! المجموع وكليات القمه المزعومه في مصر ولا لهم لازمه — Sue (@sueandenough) August 18, 2021

وأرجع البعض ذلك للضغوط النفسية التي يتسبب بها أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة، وتهويل أمر الثانوية العامة بشكل مبالغ فيه في مصر تحديدا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 للشُعب الثلاثة، شعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية وعلمي علوم والطلاب المتفوقين وطلاب المكفوفين.

ولأول مرة هذا العام يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتقدير درجات الطلاب بعيدًا عن الكنترولات التقليدية، حيث تمت أعمال التصحيح في مقر المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر باستخدام الماسح الإلكتروني لأوراق البابل شيت، وشارك في عملية التصحيح نحو 600 عضو من أعضاء كنترولات الثانوية العامة.

الثانوية العامة محطة صغيرة من بين محطات كتير، لو وقفت حياتك بسببها هتضيع علي نفسك حجات كتير.

طالما عملت كل ما في وسعك يبقي خلاص متزعلش، كمل طريقك وحياتك متقفش، انت الهتحدد تكون في القمة او القاع مش الكلية.

الشاطر هو ال يصنع نجاحة بنفسة من غير ما يتخلي عن أخلاقة او يضر حد.

أبتسم pic.twitter.com/Ia8c65LtuK — محمد وليد أبوزيد (@M_Abozied_2000) August 18, 2021

عمر كمال يثير الجدل بتعليقه على الثانوية العامة

هذا وأثار الفنان عمر كمال، الجدل بتعليقه على نتائج الثانوية العامة، تزامنا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر أمس الثلاثاء.

ونشر كمال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وعلّق: “‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر”.

وتباينت التعليقات على ما كتبه عمر كمال، ومنها: “جبت٩٠٪.. جبت٧٠٪.. جبت٤٠٪.. الشاطر اللي يعرف يعدي منها على خير، ربنا يهديك يا عمر ويصلح حالك”، “مش بالفلوس يا حبيبي، الشاطر فعلا اللي يعرف يرضي ربنا، ويكسب محبة أهل السماء قبل أهل الأرض، أما لو على الفلوس سهل جدًا إنك تكسب ملايين بطرق كتير جدًا معروفة للناس”.

وأيضًا من بين التعليقات: “يعني بتتريق على الناس اللي مستنية النتيجة بتاعتها”، “يعني تبقى عمر كمال وشاكوش وبيكا”، “ده لما يكون كل الناس هدفها في الحياة الفلوس”، “الفلوس الحلال يا عمر طريقها دايما صعب لكنه مليان خير وبركة”، “الناس اللي زعلانة ده الواقع في العالم كله لو أنتوا مش عاوزين تشوفوا الحقيقة دي مشكلتكم” وغيرها.

الجدل الذي أثاره عمر كمال جعله يعلق على ما كتبه قائلا: “الغرض من البوست إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر وتقدر تعيش كويس، يعني بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير.. ليه الناس أخدت الكلام غلط! وجابته نحية الكسل وإن الإنسان ميتعبش!”.

يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو الماضي، فيديو كليب “أوعدك” مع النجمة سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

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