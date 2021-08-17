مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه طلائع الجيش في مواجهة صعبة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال 31 من الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السويس”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وستنطلق بدء صافرة المباراة بين فريق الأهلي ونظيره طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تقام على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه طلائع الجيش، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

وسيدخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد بسام.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، بينما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري في وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، خلف غريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 70 نقطة، وجاء منافسه فريق طلائع الجيش في المركز الثامن من الترتيب برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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