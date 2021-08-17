موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه طلائع الجيش في مواجهة صعبة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال 31 من الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السويس”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وستنطلق بدء صافرة المباراة بين فريق الأهلي ونظيره طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

حكام مباريات

الأهلي ✖ طلائع الجيش

الزمالك ✖ وادي دجلة

الفتي الرووش المدلع ابراهيم نور الدين منور

هناك محمد الصباحي مساعد علي التفويت #اوسه_يفوت_دجله_يهبط pic.twitter.com/nmEAmJSy1G — Hatem hegazy 🇪🇬❤🇦🇪 (@hatemhegazy79) August 16, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

📸| لقطات من تدريب فريقنا الرئيسي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري 🦅💪🔥

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/E72flPz4Us — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 16, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تقام على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه طلائع الجيش، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

📋| اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/TqsIhp0D5j — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 16, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

وسيدخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد بسام.

أبو عبلة | 🗣

" حسين الشحات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية" 🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/s8GLry1OQ0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 15, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، بينما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري في وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، خلف غريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 70 نقطة، وجاء منافسه فريق طلائع الجيش في المركز الثامن من الترتيب برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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