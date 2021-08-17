“عشاء باريسي” .. ميسي ينشر صورة “جريئة” لزوجته بفستانها المكشوف!

نشر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع زوجته عارضة الأزياء أنتونيلا روكوزو، بعد رحيله عن ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وظهر ميسي في الصورة إلى جانب روكوز خلال إحدى السهرات، وبدت زوجته ترتدي فستاناً فاضحاً كشف منطقة الصدر .

تقديم ميسي في باريس سان جيرمان

والسبت الماضي، قدم نادي باريس سان جيرمان، لاعبه الجديد، ليونيل ميسي، للجماهير.

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واحتشد نحو 50 ألف متفرج بمدرجات ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، لمشاهدة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم باريس سان جيرمان وهم ( الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جيني فينالدوم).

الظهور الأول لـ”البرغوث” مع النادي الباريسي

في السياق، كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن من المتوقع أن يخوض الأسطورة الأرجنتينية المباراة الأولى بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريمس في 29 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد انتقاله التاريخي من برشلونة الإسباني.

وتدرب ليونيل للمرة الثالثة فقط يوم الاثنين بعد انتقاله التاريخي من برشلونة، وهو في طريقه للوصول إلى مستويات اللياقة العالية أمام مواطنه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ولم يستعد النجم بالشكل اللازم للمباريات هذا الصيف، بعد أن قضى كل وقته في الفوز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين، ثم انتقل مباشرة إلى إجازته ثم لقاء الخروج من برشلونة.

لذلك من المحتمل أن تأتي مباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب بريست في وقت مبكر جدًا عليه، على الرغم من أن اللاعب قد يسافر مع الفريق إلى المدينة الشمالية الغربية في “بريتاني”.

ارتفاع مبيعات تذكارات ميسي في برشلونة!

في شأن قريب، تسبب رحيل اللاعب الأرجنتيني من برشلونة إلى باريس سان جيرمان فى ارتفاع معدل البحث عن التذكارات المتعلقة بالنجم الأرجنتيني بنسبة 1200% خلال أسبوع واحد.

ومنذ إعلان البارسا رسميا في الخامس من الشهر الجاري رحيل ميسـي عن النادي، ازداد الطلب على تذكارات متعلقة بلاعب البلوجرانا السابق بنسبة 1200% على موقع (ميل أنونسيوس) المتخصص وصولا إلى ذروته في 11 أغسطس.

واستقر معدل البحث عن القطع الخاصة بميسي في 12 من الشهر الجاري، أي بعد يوم من تقديم ميسي لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان، عند 527% مقارنة بالرابع من نفس الشهر، آخر يوم ارتدى فيه ميسي قميص الفريق الكتالوني.

ومن بين القطع الأكثر طلبا؛ تبرز قمصان تحمل توقيع الـ(برغوث) والتي وصل سعرها لألف يورو، وألبوم صور لأول موسم لميسي مع برشلونة ووصل سعره لـ15 ألف يورو، ومجموعة من الألبومات ذات الإصدار المحدود مع قميص برشلونة مقابل 30 ألف يورو.