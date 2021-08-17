عبير صبري تثير الجدل بملابسها الجريئة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة المصرية عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة أثارت الجدل بين متابعيها.

جلسة تصوير جديدة

ونشرت عبير صبري عدة لقطات من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي تيشرت ذهبي أوف شولدر، كشفت الجزء الأعلى من صدرها، وجزء من بطنها، مع تنورة بيضاء طويلة.

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واستكملت الفنانة المصرية إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومكياجاً ترابياً، وتركت شعرها مسدولاً على جنب كتفها.

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عبير صبري بدون مكياج

وقبل أيام، فاجأت عبير صبري جمهورها بنشر صورة لها بدون أي مساحيق تجميل.

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وعلقت عبير حينها على الصورة: (لما تبقي زهقان وزهقان وزهقان).

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ملابس عبير صبري ممزقة

وليست المرة الأولى التي تثير بها عبير الجدل بصورها الجريئة، فقبل أسابيع نشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس كاجوال على أحد شاطئ البحر في بيروت حيث كانت تقضي إجازة الصيف هناك مع زوجها.

وظهرت الفنانة المصرية في إحدى الصور مع زوجها الفلسطيني أيمن البياع.

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وما أثار الجدل هو ارتداء صبري تيشرت قصير كشف بطنها، وبنطال جينز ممزق بشكل كبير، كشف عن ساقيها بشكل واضح.

وجاء في التعليقات حينها: (البنطلون مقطع، ابقي خيطيه).

وسخر آخر: (كأنها كانت في فيلم بتمثل مشاهد اغتصاب، وملابسها تقطعت).

بينما نوه آخر إلى زيادة وزنها، وكتب: (ليش مو محافظة على وزنك؟).

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وكتب متابع مستغرباً: (من كل عقلك لابسه هالبنطلون؟).

هذا وقد شاركت صبري في إحياء الذكرى السنوية الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت عبير حينها صورة عبر (انستجرام) لانفجار المرفأ، وكتبت: (عام علي احتراق مرفأ بيروت ..الشعب اللبناني شعب عظيم مبهج مقاوم محب للحياه لا يستحق ان يعيش في الظلام بدون كهرباء ولا بنزين ولا ان تنهار عملته).

وأشارت عبير إلى تجربتها في قضاء إجازتها في بيروت، وقالت: (رغم كل ظروف لبنان الصعب قضيت اجازتي ببيروت لانها العاصمة الاجمل في العالم وهي مدينه الحب ..ربنا يرحم شهدائكم و يكون بعونكم وتنتهي تللك المحن الثقيله التي يمر بها لبنان الحبيب).

عبير صبري تغضب اللبنانيين

هذا وقد أثارت الفنانة المصرية جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما نشرت صوراً، قالت إنها من حفل تضامني مع لبنان وضحايا انفجار مرفأ بيروت .

ونشرت عبير الصور على حسابها في انستغرام، وظهرت خلال الى جانب الفنانة المصرية إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلي رونالدينهو.

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وكتبت عبير صبري على الصور: (احتفاليه تضامنا مع بيروت الحبيبه ومصابين المرفأ مع رونالدينو البرازيلي والهام شاهين في لبنان).

وأثارت عبير صبري بعد نشرها تلك الصور جدلا بين متابعيها، واعتبروا أنّ ما جرى في مرفأ بيروت، لا يمكن التعبير عن التضامن مع ضحاياه بسهرات مشاهير.

صديقة عبير صبري تخونها

إلى هذا، تصدرت عبير صبري قائمة البحث عبر موقع جوجل في يناير الماضي بعد حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه (واحد من الناس) بسبب تصريحات مثيرة قالتها لأول مرة حول حياتها الشخصية.

وفضحت عبير صبري أقرب صديقاتها وقالت إنها تعرضت للخيانة منها حيث خطفت منها زوجها الأول.

وقالت إن هذا الأمر لا يعنيها، وأنها الآن تحب زوجها الحالي.

وأضافت ساخرة: (اللي خدته القرعة تاخده أم الشعور)، مؤكدة أنها لا تحب الخيانة، وأنها قدمت دوراً في مسلسل (خيانة عهد) عكس شخصيتها الحقيقية ولهذا الدور نجح.

عبير صبري ومشاهد الاغراء والقبلات

وأضافت: (مشاهد الإثارة اللي أدتها في بداية حياتي الفنية حققت الكثير من نجوميتي، وأي ممثل أو ممثلة في البداية تكون موهبته الفنية غير مُثقلة، فبالتالي تعتمد على أشياء أُخرى وهي الشكل، أو أدوار مثيرة للجدل).

وأوضحت: (دائمًا الناس بتبص على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها، وده في البداية، لكن بعد كده الموهبة هي اللي بتكمل).

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