باريس سان جيرمان يغري بوغبا بعرض خيالي .. فهل سيوافق الأخير؟!

رغم الصفقات التاريخية التي عقدها باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الذي أوشك على الانتهاء، إلا أن إدارة الفريق الباريسي يسعى لضم النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب الوسط في فريق مانشستر يونايتد براتب خيالي.

بوغبا وعرض باريس سان جيرمان

وكشفت صحفية “الإندبندنت” البريطانية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لدفع مبلغ 600 ألف يورو أي ما يعادل 510 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للنجم الفرنسي بوغبا، المتألق مع فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، وهو ما يفوق قدرة المنافسين للتعاقد معه.

باريس سان جيرمان يعرض على بوغبا راتب بقيمة 510,000£ اسبوعياً في حال انضم لهم مجاناً الصيف المقبل. pic.twitter.com/GuhScRZKgU — E P L W O R L D (@EPLworld) August 16, 2021

وبينت الصحيفة، أن مقربون من الفرنسي بوغبا توقعوا قدوم اللاعب إلى النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية، مما يضع فريق مانشستر يونايتد في مشكلة في ظل المهارة الكبيرة التي قدمها اللاعب في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي وتمكنه من صناعة أربع أهداف في المباراة.

بوغبا والانتقال إلى إسبانيا

وأضافت الصحيفة، ” بول بوغبا سيكون متاحًا مع نهاية الموسم الجاري مجانًا، حيث أن اللاعب يفضل في ترك ملعب ترافورد والانتقال إلى صفوف فريق برشلونة أو غريمه ريال مدريد“.

واستكملت” ” كلا الناديين يواجهان أزمة مالية وهو ما يؤخر انتظار طلبات التعاقد مع اللاعب في صفقات حرة مجانية مع احتمالية باريس سان جيرمان في ضمه بعرض خيالي هذا الصيف”.

🚨 كريس ويلير – ديلي ميل | • مانشستر يونايتد لن يبيع بول بوغبا هذا الصيف، سولشاير يعتبر اللاعب مهم للفريق. pic.twitter.com/U4xTp24j7e — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) August 11, 2021

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ويقوم إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” التكيتك في عقد صفقاته التاريخية مع نجوم كرة القدم من أجل اللاعب ضمن صفوف فريقهم الباريسي.

وهو ما استخدمه النادي الباريسي في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم هذا الصيف براتب تجاوز ثلاثة أضعاف ما قدمه نادي برشلونة الإسباني.

مسيرته الكروية

وبدأت النجم الفرنسي بول بوغبا 28 عامًا مسيرته مع فريق رويسي إن بري وتورسي وهافر قبل الانتقال إلى فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2009 من أجل الاحتراف، حيث لم يظهر معه إلا في سبع مباريات دون إحرازه أي من الأهداف.

🚨 تشارلي ويت – الصن | • سولشاير واثق من أن بول بوغبا سيوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد. pic.twitter.com/hcPcnGed02 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) August 17, 2021

لينتقل بعدها إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” الذي تألق معه، وقد شارك في 178 مباراة سجل من خلالها 34 هدفًا، ليعود بعدها خلال صيف عام 2016 إلى فريق مانشستر يونايتد بصفقة هي الأعلى آنذاك حيث قدرت قيمتها 105 مليون يورو بعقد لمدة خمس أعوام.

وشارك بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في 199 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 38 هدفًا، وينتهي عقد بوغبا مع نهاية الموسم الجاري.

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