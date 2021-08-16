هذا ما فعلته هيا الشعيبي أملا في أن يرضى عنها تركي آل الشيخ (فيديو)

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي موجة جدل جديدة بمقطع ظهرت فيه تقدم اعتذارا للشعب السعودي، وتتملق رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، أملا في عودتها للعمل بعروض سعودية بعد انقطاعها.

هيا الشعيبي بدأت رسالتها التي رصدتها (وطن) بالإشادة بالشعب السعودي قائلة “السعوديين شعب راقي وشعب جميل وشعب مثقف وشعب طيب.”

هيا الشعيبي: "السعوديين شعب راقي ومثقف وحقكم علي وأدري إني ماغلطت بشيء 🌝!" pic.twitter.com/TM59EUmEKZ — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 16, 2021

ثم انتقلت الفنانة الكويتية لتملق تركي آل الشيخ واستعطافه:”وما انسى فضل سعادة المستشار ابو ناصر تركي ال الشيخ لما دشينا حديقة الاسود واهتموا فينا.. جعل عمرك طول يا ابو ناصر وانت كلك ذوق وابو الانسانية بصراحة ما انسى هذه المواقف الجميلة”.

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وتابعت هيا الشعيبي متمنية أن تأتيها عروض عمل بالمملكة:”إن شاء الله يجمعني مع جمهوري في السعودية على خير يا رب في عروض مسرحية وفي اعمال سعودية”.

وأكملت:”أنتم حبايب قلبي وأهلي وربعي وإخواني وأشكر كل شخص من السعودية دق علي وسأل عني من صحافة ومن جمهور عيالي حبايبي اللي في المسرح كلكم على عيني”.

رسالة اعتذار من هيا الشعبي للشعب السعودي

وختمت هيا الشعيبي رسالتها بالاعتذار من الشعب السعودي قائلة “ما حد يشيل في قلبه يا جماعة ولو انا غلطانة يالله حقكم على الراس والعين لأني احبكم ولو اني ادري اني انا غلطانة بشيء بس انا ما ادري حد يشيل علي”.

وتحاول هيا الشعيبي منذ فترة اصلاح علاقتها مع الجمهور السعودي.

وكانت قد أطلقت مؤخرا مسابقة طالبة من متابعيها المشاركة في هاشتاغ “الشعب السعودي يحب هيونة”.

غير أن النتيجة جاءت سلبية حيث تصدر وسم “الشعب السعودي ما يحب هيونة” وغرد العديد من السعوديين مؤكدين على عدم محبتهم لها.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أكدت أنها طلبت من الشعيبي أن تعتذر إلى الشعب السعودي بعد تصدر اسمها “الترند” بتهمة “الإساءة للشعب السعودي”، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، حد قولها.

وردت الشعيبي على الفضالة، إذا قالت في مقطع مصور: “مو وقته أطلع أرد، الي تكذب على زوجها عادي وتطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد أردح، لو بنتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم وتسأل وأجاوب”.

وأضافت: “بقلكم شي.. كبرنا على هالمسائل وهلأ خلونا باللي إحنا فيه، إلي تمسكنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس”.

وتعود أزمة الشعيبي مع الجمهور السعودي إلى انتشار هاشتاغ “هيا الشعيبي تسيء إلى السعودية”، وذلك عقب نشرها صورة عبر حسابها على “سناب شات”، تجمع أمير بلادها الراحل صباح الأحمد الصباح بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأرفقت الشعيبي الصورة بتعليق اعتبره البعض وقوفا إلى جانب قطر في الخلاف الخليجي، إذ علقت على الصورة بالقول: “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك”.

هيا الشعيبي: (مي العيدان ملقوفة)

وكانت مي العيدان قد طالبت هيا الشعيبي بالاعتذار للسعودية مؤكدة أن سبب عدم طلبها في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي كان بأوامر عليا من المملكة.

وفي أول رد غير مباشر من هيا الشعيبي، قالت حينها: (الحمد لله لا يوجد برنامج قدمته إلا وكان ناجحاً، لا أتدخل في خصوصيات الناس ولا أفتعل المشاكل، ولا اللقافة)

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وتابعت هيا الشعيبي: (خلوها، ماعليا منها، ملينا، خلينا نخلص من كورونا إن شاء الله على خير وسلامة، في ناس فاضية ما عندها شغل إلا متابعة الناس والزيادة بالحكي).

ووجهت هيا الشعيبي نصيحة مبطنة لمي العيدان قائلة: (الناس بهالشهر تسوي خير، أغنية مثل قرقيعان، يكفي مشاكل ويكفي حكي، خلاص شهر كريم وداخلين على العشرة الأواخر، اللي ماعنده سالفة خليه يكف خيره وشره عن الأوادم).

واستطردت: (وإذا هي فاضية وماعندها شي، مسكينة الله يعينها، والله يرزقها قوة الإيمان والطاعة والصلاة والقرآن، إذا ما عندك شغلة ومشغلة اهتمي بنفسك، لا تطالعين غيرك، ترى والله تعبنا، خلي عنك اللقافة وحشر نفسك في شؤون الآخرين).

ولمحت هيا الشعيبي مرة أخرى إلى برنامج مي العيدان خلال حديثها عن أعمالها الجديدة قائلة: (لا يطوفكم عملي في البي إن، قوي كوميدي، يجنن وروعة، وأنا بخليهم يحطوه عندي في الستوري بالانستجرام، اشبعوا ضحك، وإن شاء الله السنة الجاية تيجينا برامج قوية كوميدية عائلية هادفة بعيدة عن تدخل في حياة الناس الشخصية، وبعيدة عن المشاكل، وبعيدة عن القيل والقال).

وختمت حينها هيا الشعيبي ساخرة: (بس الواحد يكبر ويعقل ويرقد، وهي ما عندها إلا وق وق وق وثرثرة، وكل عام وإنتوا بخير).

إساءة هيا الشعيبي للسعودية

وكانت مي العيدان قد كشفت في وقت سابق سبب عدم تلقي هيا الشعيبي عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

ولمحت مي العيدان خلال برنامجها (كشف حساب) عبر قناة (سكوب) إلى أن السبب، هو إساءة الشعيبي للسعودية عند وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.

ونصحت مي العيدان، هيا بأن تعتذر للسعودية، وقالت: (إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب نغزاتك التي رميتي بها السعودية، والذين تحسسوا من كلامك، وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد، طلعت قرارات عرفية من داخل السعودية لا نريد الشعيبي).

وأضافت (العيدان): (الشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقلتي هو الوحيد اللي جاء لنا، ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء).

اعتذري

وتابعت مي العيدان: (صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ، بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله، وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي).

واختتمت مي العيدان حديثها بتأكيد النصيحة على هيا قائلة: (هيا عدلي الأمور، الكبر ما يكون بالغلط، فاعتذري هذه نصيحة، وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي).

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