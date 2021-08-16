ميرهان حسين بصورة جريئة مع زوجة تامر حسني في أحد السهرات!

أثارت الفنانة المصرية ميرهان حسين الجدل بصورتها التي تجمعها بمصممة الأزياء المغربية، وزوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل في أحد السهرات.

ميرهان حسين وبسمة بوسيل

وظهرت ميرهان حسين بالصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها بـ(انستجرام)، بملابس جريئة، حيث ارتدت ميني جيب بلون فضي، وتوب عاري الكتفين والصدر، ومكشوف البطن

بينما كانت بسمة بوسيل تحتضن ميرهان، وترتدي أيضاً ملابس جريئة مشابهة جداً لملابس الأخيرة.

وانتقد الجمهور جرأة ميرهان وبسمة التي ألقوا باللوم على زوجها تامر حسني، فكتب أحدهم في التعليقات: (قرون تامر واضحة اوي في الصورة).

(فين سي السيد؟)

وكتب متابع قاصداً تامر حسني: (هو فين سي السيد؟).

وعلقت أخرى ساخرة من استعراض مفاتنهن: (السيلكون قرب يفرقع).

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وشبه آخر ملابسهن بملابس النوم، وكتب: (طالعة بلبس النوم حاجة تقرف كاسيات عاريات).

وسخر آخر من التصاقهن ببعض، وكتب: (إبعدي شوية ياميرهان إنتي مضايقاها).

رسالة ميرهان لتامر وبسمة

وتربط ميرهان حسين وعائلة تامر حسني، صداقة وطيدة حيث وجهت الفنانة المصرية، رسالة إلى زميلها وزوجته بسمة بوسيل بعد الأزمة التي واجهتهما.

ونشرت ميرهان حينها صورًا لتامر مع بسمة وأولادهما عبر (انستجرام)، وعلقت قائلة: (ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا و يبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا و يارب دايما سوا).

ووجهت بسمة بوسيل في ذلك الوقت رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق.

ونشرت بسمة بوسيل رسالتها عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” وقالت فيها: “لن يتزوجكي ..روح اركني بلاش..شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت احط اغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس”.

ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”.

فضيحة زينة

وكانت بسمة بوسيل أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش وهي تكشف السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق من تامر حسني، وشنت هجوما على زينة دون ذكر اسمها بطريقة مباشرة.

وقالت سارة درويش في الفيديو إن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر حسني، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من زوجها.

وعايرت سارة درويش، زينة بحملها وإنجابها توأمها من الممثل المصري أحمد عز دون زواج.

ميريهان حسين بوضعيات مثيرة على الشاطئ

وضجت مواقع التواصل قبل فترة بانفصال الثنائي، حين أعلنت بسمة بوسيل على “إنستجرام” أنها وزوجها منفصلين منذ فترة، ويحضران حاليا لأوراق الطلاق، قبل أن تعود وتعلن تصالحها معه.

وفي سياق آخر، نشرت ميرهان حسين قبل أيام عدة صور، خلال تواجدها على أحد الشواطئ، ظهرت فيها مرتدية شورت جينز، وتي شيرت فاضح، بوضعيات مثيرة.

ولوحظ أن الفنانة المصرية ميرهان حسين أغلقت خاصية التعليقات أمام الجمهور، فيما يبدو لمنع اي هجوم عليها بسبب جرأة الصور التي نشرتها .

وتشارك الفنانة ميرهان حسين في بطولة العرض المسرحي ” شمسية وأربع كراسي” لأول مرة أمام الفنان أشرف عبدالباقي الذي يقدم هذا العمل في الساحل الشمالي ويشاركه البطولة محمد أنور ، محمد عبدالرحمن، وأوس أوس.

وكان آخر أعمال ميرهان، مسلسل “ختم النمر”، من نوعية أعمال الـ45 حلقة.

كمين الهرم

يُشار إلى أن السلطات المصرية، أخلت في شهر فبراير عام 2019 سبيل الفنانة ميرهان حسين إثر حكم قضائي نهائي في الواقعة المعروفة اعلامياً بـ”كمين الهرم”، بعد أسبوعين في سجن النساء بالقناطر الخيرية “أشهر سجن للنساء في مصر”.

وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير من العام نفسه بحبس الفنانة المصرية عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه.

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كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آالف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتّم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم ألسبوعين لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان وسّبها وقذفها أثناء مشادة بينهما في الطريق، فيما عرف اعلامياً بـ”كمين الهرم”.

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