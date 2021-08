مراسلة سي ان ان تكشف هذا الأمر عن صورتها بالحجاب من أفغانستان بعد الضجة التي أثارتها

خرجت “كلاريسا وورد” مراسلة سي ان ان الشبكة الاخبارية الأمريكية عن صمتها وعلقت على صورتها المتداولة بالحجاب والعباءة خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والتي أثارت جدلا واسعا.

وأعادت مراسلة سي ان ان نشر “ميم إنترنت”، عبر حسابها على تويتر، يجمع بين صورتين لها من العاصمة الأفغانية كابول الأولى بدون حجاب والثانية بحجاب وعباية سوداء.

وقالت وورد في تعليقها وفق ما رصدت (وطن): “هذا الميم غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. بينما الصورة بالجزء السفلي في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان”.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021