محمد صلاح والرقم القياسي المرتقب في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيقه الرقم القياسي، بعد تسجيله لهدف تاريخي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” لكرة القدم للموسم الجاري.

وأحرز محمد صلاح هدفه التاريخي في مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي يسجل في خمس مواسم على التوالي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah.

Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻… ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021