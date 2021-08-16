محمد صلاح والرقم القياسي المرتقب في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيقه الرقم القياسي، بعد تسجيله لهدف تاريخي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” لكرة القدم للموسم الجاري.

محمد صلاح والهدف التاريخي

وأحرز محمد صلاح هدفه التاريخي في مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي يسجل في خمس مواسم على التوالي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah. Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻… ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

وأصبح المصري صلاح على بعد خطوة واحدة من كتابة تاريخ جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث أن اللاعب بحاجة إلى تسديد هدف وحيد ليتساوى بذلك مع ثلاثة أساطير.

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وهم آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني في صدارة قائمة اللاعب الأكثر تسجيلاً في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، وفق ما كشفه موقع الدوري الإنجليزي الرسمي.

وكيل أعمال محمد صلاح

وكتب وكيل أعمال النجم المصري صلاح “رامي عباس” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت سابق، جاءت بعد تمكن موكله من تسجيل هدف القياسي مع فريق ليفربول، قائلاً: ” آمل أنهم يشاهدون”.

وقد فسر جماهير وعشاق النجم المصري محمد صلاح، بأنها رسالة موجهة إلى إدارة فريق ليفربول “الريدز” الذي لم يحسم بعد عقد “فخر العرب” حتى الآن، على الرغم من قيام إدارة الفريق من تجديد عقود عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق من أبرزهم الهولندي فان دايك.

2017 ✅

2018 ✅

2019 ✅

2020 ✅

2021 ✅@MoSalah is the first-ever player to score on 5️⃣ successive #PL opening weekends 🇪🇬👑#NORLIV pic.twitter.com/8k2RgcMWcT — Premier League (@premierleague) August 14, 2021

وعلى الرغم من ذلك فقد كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، بأن إدارة فريق ليفربول “الريدز” سيجدد عقده مع النجم المصري صلاح براتب جديد سيكون الأعلى في تاريخ النادي مكافأة له على مسيرته الكروية مع الفريق.

وبينت التقارير، بأنه من المتوقع أن يتقاضى صلاح 50 مليون جينه إسترليني سنويًا، وهو ما سيفعله النادي خلال الأيام القليلة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

🇪🇬👑 Mohamed Salah = 1st player to score on the opening weekend in 5 consecutive Premier League campaigns. 𝐈𝐧𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 ⚽#UCL pic.twitter.com/jpL07B0d3h — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2021

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول “الريدز” مع نهاية موسم صيف 2023، وهو ما يجعل من أكثر اللاعبين المرشحين لتسجيل المزيد من الأهداف مع الفريق في المباريات الافتتاحية في دوري الإنجليزي “البريميرليج” لتعديل ترتيب الأساطير الأكثر تهديفًا في القائمة.

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