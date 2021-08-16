كندة علوش غاضبة من سيطرة طالبان على أفغانستان: “أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة” (شاهد)

اعتبرت الفنانة السورية كندة علوش، أنّ “أخبار أفغانستان وسيطرة طالبان أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة”.على حدّ وصفها

وقالت كندة علوش في تغريدة بحسابها في تويتر، رصدتها وطن: “مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان” .

كندة علوش: “ما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة”

وأضافت كندة علوش في تغريدتها: “اما اخبار أفغانستان وسيطرة طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة كيف ممكن نخلص من هالكوابيس”.

مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان👇

{اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة

كيف ممكن نخلص من هالكوابيس} — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 16, 2021

وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابل، وسيطرت على المقار الأمنية والحكومية فيها، وذلك عقب سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.

من جهته، قال المتحدث باسم القيادي في طالبان ذبيح الله مجاهد ان الوضع في كابل تحت السيطرة وأنه تم اعتقال متورطين بعمليات تخريبية، مضيفاً أنه من غير المسموح دخول منازل المسؤولين السابقين أو تهديدهم.

الوضع في أفغانستان الاثنين هادئ

قال مسؤولون في حركة طالبان إن الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين هادئ، وإن مقاتلي الحركة لا يشتبكون مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أي منطقة، وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابل وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحركة -رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، وقال عضو كبير في الحركة إن “الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير”.

وأفادت رويترز -حسب مسؤول في طالبان- بأن أكثر من 90% من المباني الحكومية باتت تحت سيطرة الحركة.

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كما قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الحركة نشرت وحدات خاصة من مقاتليها في كابل لتوفير الأمن، وإن جميع نقاط التفتيش الرئيسة تقريبا في العاصمة تحت سيطرة الحركة.

كما نقلت رويترز عن مسؤول في طالبان أن مقاتلي الحركة باشروا جمع السلاح من المدنيين في العاصمة كابل، “لأن الناس ليسوا بحاجة إليها للحماية الشخصية بعد الآن”.

وقال لرويترز “نتفهم أن الناس احتفظوا بالأسلحة من أجل السلامة الشخصية، الآن يمكنهم الشعور بالأمان، لسنا هنا لإيذاء المدنيين الأبرياء”.

مستشار الأمن القومي الأمريكي

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الإثنين، إن الرئيس جو بايدن، “متمسك” بانسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

جاء ذلك خلال حوار أجراه سوليفان مع قناة “ABC” الأمريكية، حول التطورات الأخيرة في أفغانستان، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن تدخل بلاده “العقد الثالث من الصراع” في أفغانستان، مشيرا أن “سبب استيلاء حركة طالبان السريع على أفغانستان هو فشل الجيش الأفغاني (في مواجهتها)”.

وبحسب سوليفان، فإن بايدن يعتقد أن الوقت قد حان لكي يدافع الجيش الأفغاني عن بلاده، بعد عقدين من الاستثمار والتدريب بمليارات الدولارات من قبل الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: “لم نتمكن من منحهم (الجيش الأفغاني) الإرادة (للتصدي لطالبان) وفي النهاية قرروا أنهم لن يقاتلوا من أجل (العاصمة الأفغانية) كابل”.

وأوضح سوليفان أن “السيناريو الأسوأ” بالنسبة للولايات المتحدة هو إرسال آلاف الجنود للقتال في حرب أهلية، عندما يكون الجيش الأفغاني “غير مستعد للقتال بنفسه”.

ووصف المسؤول الأمريكي ما حدث في كابل بـ”الأمر المفجع”، لكنه أكد أن بايدن “ملتزم” بقراره باكتمال انسحاب قوات بلاده من أفغانستان نهاية الشهر الجاري.