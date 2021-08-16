مانشستر سيتي يبتكر طبق رياض محرز المفضل ويطلق عليه اسمه (فيديو)

كشف مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الطبق الذي يفضل النجم الجزائري الدولي رياض محرز في مطعم الفريق، وهو ما فعله الطباخ له وأطلق عليه اسم “رياض باستا”.

رياض محرز والطبق المفضل

ويتكون الطبق الذي يفضل محرز تناوله في مطعم فريق مانشستر سيتي، من المكرونة، والبصل، والدجاج، والجنن.

ورغم أن المقادير هذا الطبق عادية، لكنها من الواجبات التي يتناولها لاعب منتخب محربوا الصحراء الجزائري بعد خوض التدريبات الجماعية مع الفريق السماوي.

وأصبحت تلك الوجبة موضة يتناولها كل لاعبي الفريق الذي يطالبون بوجبة رياض باستا، من أبرزهم فيرناندينو وناتان أكي وبيرناندو سيلفا وروبن دياز.

مانشستر سيتي والبداية السيئة

وفشل فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز الأول له في مباريات الدوري الإنجليزي على منافسه المستضيف “توتنهام” داخل ملعبه بهدف نظيف دون رد، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين الفريقين.

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وجاء هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة الثمينة من حامل اللقب السابق مانشستر سيتي “السماوي” في الدقيقة ال55 عن طريق المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الضيف.

رياض محرز ومسيرته

وبدأت محرز مسيرته مع الأندية الإنجليزية من بوابة ليستر سيتي الذي انتقل إليه خلال موسم صيف عام 2015 قادمًا من صفوف فريق هافر الفرنسي في عقد لمدة أربع سنوات حيث شارك مع الفريق 179 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 48 هدفًا.

كما وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في دوري “البريميرليج”، وكذلك تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية في أكتوبر عام 2016م.

وانتقل الجزائري محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي خلال موسم عام 2018، في عقد لمدة خمس سنوات بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني وهو أغلى لاعب كرة قدم في قارة أفريقيا.

وتمكن محرز من التأقلم سريعًا مع فريق مانشستر سيتي على الرغم أنه بقي على دكة البدلاء لأكثر من موسم، إلا أنه تألق وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق، حيث أنه شارك مع الفريق 142 مباراة سجل من خلالها 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

كما توج مع فريق مانشستر سيتي بالعديد من البطولات المحلية من أبرزها لقب الدوري الإنجليزي والإتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وغيرها، إلا أنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم تأهل الفريق إلى النهائي أمام فريق تشيلسي الذي فاز على الفريق بهدف نظيف دون رد.

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