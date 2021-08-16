بعد ما حصل في أفغانستان .. كاتب عُماني للعرب: “اصحوا من غفلتكم وتعلّموا الدرس”

قال الكاتب العُماني سيف النوفلي، إنّ الدرس الذي يجب أن يتعلمه بعض العرب مما حصل في أفغانستان، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالحليف أو الشريك الموثوق.

وأضاف “النوفلي” في تغريدةٍ بحسابه في تويتر، رصدتها “وطن”، إنّ الولايات المتحدة سرعان ما تتخلى عن عملائها وشركائها بعد أن تنتهي مصالحها.

وقال إنّ على العرب أن يصحوا من غفلتهم، ويصلحوا ذات بينهم فليس لهم إلا الرجوع إلى الوحدة العربية.

وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابل، وسيطرت على المقار الأمنية والحكومية فيها، وذلك عقب سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.

الدرس الذي يجب أن يتعلمه بعض العرب مما حصل في أفغانستان، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالحليف أو الشريك الموثوق وأنها سرعان ما تتخلى عن عملائها وشركائها بعد أن تنتهي مصالحها…..

وعلى العرب أن يصحوا من غفلتهم، ويصلحوا ذات بينهم فليس لهم إلا الرجوع إلى الوحدة العربية…. pic.twitter.com/OZV4EjLbfh — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 16, 2021

طالبان: أكثر من 90% من المباني الحكومية في أفغانستان تحت سيطرتنا

قال مسؤولون في حركة طالبان إن الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين هادئ، وإن مقاتلي الحركة لا يشتبكون مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أي منطقة، وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابل وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحركة -رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، وقال عضو كبير في الحركة إن “الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير”.

وأفادت رويترز -حسب مسؤول في طالبان- بأن أكثر من 90% من المباني الحكومية باتت تحت سيطرة الحركة.

كما قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الحركة نشرت وحدات خاصة من مقاتليها في كابل لتوفير الأمن، وإن جميع نقاط التفتيش الرئيسة تقريبا في العاصمة تحت سيطرة الحركة.

كما نقلت رويترز عن مسؤول في طالبان أن مقاتلي الحركة باشروا جمع السلاح من المدنيين في العاصمة كابل، “لأن الناس ليسوا بحاجة إليها للحماية الشخصية بعد الآن”.

وقال لرويترز “نتفهم أن الناس احتفظوا بالأسلحة من أجل السلامة الشخصية، الآن يمكنهم الشعور بالأمان، لسنا هنا لإيذاء المدنيين الأبرياء”.

فوضى وقتلى في مطار كابل

وعلى وقع التطوارات الميدانية التي يشهدها مطار كابل الدولي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد تظهر لحظة سقوط عدد من الهاربين من أفغانستان عندما حاولوا الفرار من البلاد وربطوا أنفسهم بعجلات طائرة.

#شاهد📸| خلال محاولتهم الفرار من أفغانستان … مشهد صادم لسقوط أفغان ربطوا أنفسهم بعجلات طائرة إجلاء أثناء تحليقها انطلاقا من مطار العاصمة #كابول. pic.twitter.com/EFz1foFcma — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 16, 2021

وانتشر مقطع آخر يظهر حشوداً ضخمة من مواطنين أفغان يلاحقون طائرة أثناء إقلاعها.

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس الأحد.

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الجموع في مطار كابل كانت خارج السيطرة، وإن القوات الأميركية أطلقت النار لمنع الفوضى.

وأفاد مسؤول أميركي ثان بأن إطلاق النار في الهواء في مطار كابل جاء لمنع أفغان من ركوب طائرات عسكرية.

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وأشار إلى أن الرحلات الجوية العسكرية من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين في السفارات.

ويتولى جنود أميركيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ومدنيين آخرين.

وأكد مصدر أمني إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين جراء التدافع في مطار كابل.وذكر مراسل قناة الجزيرة القطرية أن الحشود توجهت إلى المطار بعد انتشار شائعات بين سكان العاصمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن دولا غربية ستقوم بنقل الراغبين بالهجرة إليها من دون حاجة إلى تأشيرات أو وثائق سفر.