محمد رمضان في ورطة كبيرة واتهامات تلاحقه بتأييد المثلية الجنسية!

تقدم محامي مصري ببلاغ ضد مواطنه الفنان محمد رمضان، طالب فيه بإلغاء حفله المقبل في الساحل الشمالي، بسبب استعانته بممثل إباحي.

صمت غير منطقي

وقال المحامي أيمن محفوظ أمام النائب العام المصري، إن إعلان محمد رمضان الاستعانة بالفنان الإيطالي ​ميشيل موروني​، أدى إلى استياء البعض من الجمهور، باعتبارهم أن الأخير ممثل فيلم اباحي.

وجاء في بلاغ المحامي أن هناك صمت غير منطقي من جانب نقابة المهن الموسيقية تجاه الإعلان عن حفل رمضان بالساحل الشمالي والذي سيشاركه الغناء به أحد المغنيين الإيطاليين الذي أعلن عن تأييده للمثلية الجنسية وشارك في أحد الأفلام الإباحية .

وعبّر محفوظ عن رفضه لصمت نقابة المهن الموسيقية تجاه إعلان رمضان، مذكراً بأن نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر كان اتخذ قرارا يقضي بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات، ومن ضمنهم محمد رمضان.

رمضان صعد المسرح عارياً

وجاء في بلاغ محفوظ أن رمضان كان قد كتب إقراراً في نقابة المهن الموسيقية بعدم الخروج عن الأداب العامة وارتداء الملابس المحترمة.

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وتابع محفوظ في بلاغه: (إلا أنه قام عكس ذلك بعدها، وصعد على خشبة المسرح عارياً لذلك قُرر حينها منعه من احياء الحفلات).

من جهته، تجاهل محمد رمضان البلاغ، وشارك جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

محمد رمضان: (جمهوري ما بينامش)

وظهر رمضان في الفيديو وجمهوره يلتف حوله لحظة وصوله منزله الخاص في الساحل الشمالي، وعقب: (قدام بيتي الساعة 4 الفجر، وصلت بقيت الحبايب صاحيين ومستنيني، جمهوري تقريبًا مابينمش).

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ومن المقرر أن يحيي رمضان حفلًا غنائيًا في الساحل يوم الجمعة القادم 20 أغسطس في جولف بورتو مارينا.

وسبق أن شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما حادا على محمد رمضان، بعد إعلانه مشاركته الممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، في عمل جديد مشترك.

انتقادات حادة

محمد رمضان وعبر حسابه بـ“انستجرام” أعلن عن العمل الجديد الذي سيجمعه مع موروني.

وعلق على صورة نشرها له رفقة المغني الإيطالي: “انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني”.

ليرد موروني معلقاً على الصورة: “حبيبي يا أخي”.

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كما أعاد نشر الصورة التى تجمعه بالفنان المصري عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “إنستغرام”.

لكن وبعد يوم من نشر محمد رمضان الإعلان عن عمله المشترك، تعرض لانتقادات حادة من قبل النشطاء الذين أوضحوا أن ميشيل موروني هو بطل الفيلم الإباحي “365 days” الذي عرضته نتفلكس.

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وكتب ناشط، ردا على منشور محمد رمضان:”يا نهاري انت عارف مين المتصور معاه ده بطل فيلم 365 days الإباحي”.

وقال آخر:”انت نمبر ون يعني مفروض هو اللي ينزل في صفحته الصورة مش انت.. هو اعماله ايه!”.

وانتقده أحد النشطاء:”خلصت البشر كلها ورايح تعمل ديو مع واحد كل أعماله إباحية وين عقلك راح ؟”.

ميشيل موروني

ويشار إلى أن ميشيل موروني هو ممثل ومغنٍ إيطالي، يبلغ من العمر 31 عاما.

وشارك موروني في عدد من الأفلام الإيطالية والبولندية، لكن جاءت شهرته الكبرى بعد بطولة فيلم “Days 365” على شبكة “نتفليكس”، التي تخطط لإنتاج جزئين جددين من الفيلم المأخوذ عن أصل روائي.

كما يعتبر عازف غيتار ومغنيا محترفا، أصدر ألبوما العام الماضي يحتوي على العديد من الأغاني.

وسبق أن أثار الممثل الإيطالي ميشيل موروني، الجدل مؤخراً بعد نشره صورة من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” ظن الجمهور من خلالها إنه شاذاً.

ولكنه قام بتوضيح الأمر بعد ذلك مؤكداً إنه كان يمزح مع الجمهور وأن الفتى الذي معه في الصورة ماهو إلا مجرد صديق.

هذا وقد أدلى محمد رمضان، باعترافات خاصة لأول مرة في حوار له مع صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية، انتقد خلالها بعض الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده، ووصفها بـ”السخيفة”.

ومنها قيام أحدهم بمقاضاته بسبب تسببه في ازدحام مروري كلما سار في الشارع، وطالبه بأن يعلم السلطات المختصة قبل أن يغادر منزله.

وأكد محمد رمضان حينها أنه يسعى للفوز بجائزة “أوسكار” الأمريكية، وأن يكون الممثل العربي والأفريقي والمصري الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم.

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