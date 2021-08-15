كاتب قطري لـ”محمد بن الذيب”: الحطّ من قيمة أعيان القبيلة وإهانة المسؤول الأول عن الأمن الداخلي لن يمر

هاجم الكاتب القطري جابر بن ناصر المري، الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي تحتضنه الإمارات، بعد نشره عدّة مقاطع تحريضية ضد قطر، محاولا نشر الفتنة والفوضى مستغلا الجدل الدائر بشأن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى.

وقال الكاتب القطري في سلسلة تغريداتٍ نشرها بحسابه في “تويتر”، ورصدتها “وطن”: “لم يترك ابن الذيب (العجمي) مجالاً للحشمة، ففي نفخاته الأخيرة للكير محاولات بائسة للحط من أعيان قبيلة آل مرة الشرفاء، بعد تعديه السافر على إعلامييها وشعرائها الذين وقفوا صفاً واحداً مع وطنهم وأميرهم في أحلك الظروف”.

وأضاف: “في القبيلة رجال بعيدين كل البعد عن بذاءات تنفثها يوماً بعد يوم “.

لم يترك ابن الذيب "العجمي" مجالاً للحشمة، ففي نفخاته الأخيرة للكير محاولات بائسة للحط من أعيان قبيلة آل مرة الشرفاء، بعد تعديه السافر على إعلامييها وشعرائها الذين وقفوا صفاً واحداً مع وطنهم وأميرهم في أحلك الظروف.

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في القبيلة رجال بعيدين كل البعد عن بذاءات تنفثها يوماً بعد يوم — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 14, 2021

وتساءل في تغريدةٍ أخرى: “ماذا بعد الحط من قيمة أعيان قبيلة يدّعي بأنه يدافع عنها، وقيمة رجالات من الأسرة الحاكمة أداروا أزمات عدة مر بها الوطن بكل اقتدار”.

وأضاف متسائلاً كذلك: “ثم ماذا بعد إهانة المسؤول الأول عن الأمن الداخلي!؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إجابة من الذي يعتقد واهماً هو ومن خلفه بأن الاستمالات العاطفية ستمر على الشعب”.

ماذا بعد الحط من قيمة أعيان قبيلة يدّعي بأنه يدافع عنها، وقيمة رجالات من الأسرة الحاكمة أداروا أزمات عدة مر بها الوطن بكل اقتدار، ثم ماذا بعد إهانة المسؤول الأول عن الأمن الداخلي!؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إجابة من الذي يعتقد واهماً هو ومن خلفه بأن الاستمالات العاطفية ستمر على الشعب — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 14, 2021

محمد بن الذيب ينتقد الجزيرة!

وكان محمد بن الذيب عاد إلى إثارة الجدل بفيديو جديد، انتقد فيه قناة الجزيرة الفضائية، لعدم تغطيتها احتجاجات قبيلة آل مرة على قانون الانتخاب الجديد.

وقال الشاعر القطري محمد بن الذيب إن آل مرة احتجوا احتجاجا مشروعا على قانون الانتخاب، وإن قيادة الدولة طلبت أياما للرد على مطالبهم، وإنه يتمنى سماع أخبار طيبة.

وأشار إلى أن المتظاهرين استجابوا لأمير قطر.

علاقة ابن الذيب مع الامارات والسعودية

وقال ناشطون إن الشاعر القطري محمد بن الذيب أعاد التلميح من خلال الفيديوهات إلى علاقته الجيدة مع السعودية، وتحديدا الإمارات، برغم تأكيد الشاعر القطري على عدم تلقيه أي دعم مادي من أبو ظبي.

يشار إلى أن محمد بن الذيب خارج قطر حاليا، وقال إنه مستعد للعودة في حال تلقى وعودا من مسؤولين بعدم المساس به.

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وأكد محمد بن الذيب في جميع فيديوهاته الأخيرة أن ولاءه لأمير البلاد تميم بن حمد، إلا أن مسؤولين في الدولة يتصرفون بأهوائهم بما يضر مصلحة البلاد، بحسب وصفه.

وفي عام 2016، حصل الشاعر القطري محمد بن الذيب على عفو من أمير قطر تميم بن حمد، بعد شفاعة شيخ قبيلة العجمان، وقضائه خمس سنوات في السجن على خلفية إحدى قصائده التي انتقدت النظام القطري، فحكم عليه القضاء بالسجن 15 عاما.

وقبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لانعقادها، لا تزال أول انتخابات تشريعية في قطر تثير موجة من التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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