عبدالله العذبة ساخرا: ليس أمام أفغانستان إلا الاستعانة بـ”جنود الإمارات البواسل” لمواجهة طالبان

سخر الكاتب والصحفي القطري البارز عبدالله العذبة، من الموقف الإماراتي عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد والحكم مجددا.

وكانت مشاركة الإمارات في حرب طالبان بأفغانستان قد أخذت منعطفًا كبيرًا بعد مقتل السفير الإماراتي، جمعة محمد عبد الله الكعبي، في أعقاب تفجير وقع في مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، أسفر أيضًا عن مقتل خمسة دبلوماسيين إماراتيين آخرين.

كما عززت الإمارات علاقتها مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي هرب اليوم إلى خارج البلاد، وزادت عدد القوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات النخبة الأفغانية لمواجهة متمردي حركة طالبان.

عبدالله العذبة يسخر من الإمارات

وكتب عبدالله العذبة في تغريدة له بتويتر ساخرا من الإمارات وحكامها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيطرة طالبان:”ليس أمام الشعب الأفغاني إلا الإستعانة بـ “جنود الإمارات البواسل” لمواجهة طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية يا إخوان”.

ليس أمام الشعب الأفغاني إلا الإستعانة بـ "جنود الإمارات البواسل" لمواجهة طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية يا إخوان..pic.twitter.com/Am1Wh54r0b — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 15, 2021

ويشار إلى أن حلف الناتو كان قد اقر بالمساهمة الإماراتية من خلال الشروع رسميًا بإشراك الإمارات في بعثة الدعم في أفغانستان، وهي بعثة صغيرة الحجم وغير مقاتلة تتبع القوة الدولية للمساعدة الأمنية.

ويشار إلى أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، تمت الإطاحة بنظام طالبان من السلطة حين شن التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة عسكرية في أفغانستان. أدى إنشاء نظام سياسي في فترة ما بعد 11 سبتمبر إلى تغيير طبيعة مشاركة الشرق الأوسط مع أفغانستان.

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وأرسلت الإمارات وقتها فرقة من القوات تحت رعاية بعثة حلف الناتو التابعة للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في عام 2003، وشاركت في مهام التدريب والدعم، وفي بعض الأحيان وجدت نفسها في مواجهة مسلحة مع متمردي طالبان، إلى أن انتهت مهمة القوة الدولية للمساعدة الأمنية في ديسمبر 2014.

الإمارات توقف رحلات الطيران إلى كابل

هذا وأعلنت الإمارات، اليوم الأحد 15 أغسطس، وقف رحلات الطيران إلى العاصمة الأفغانية كابل، اعتبارا من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم “فلاي دبي” الإماراتية، تعليق رحلاتها إلى كابل اعتبارا من غد الاثنين.

وأرجع المسؤول الإماراتي قرار تعليق الرحلات، بسبب سيطرة حركة “طالبان” (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث إن رحلة العودة من كابل إلى دبي ستعمل يوم الأحد، وبعد ذلك سيتم تعليق الخدمات حتى إشعار آخر.

ولكن بعد نشر البيان، أكد المتحدث مجددا أن الطائرة التي كانت متجهة إلى كابول عادت إلى دبي من دون أن تهبط إلى مطار كابول، ليكون قرار إيقاف الطيران فعالا بدءا من اليوم الأحد.

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