صور ياسمين صبري بفستان التايجر تفتح النار عليها ومغردون يهاجمونها “مريضة تقليد”!

تجددت الاتهامات ضد الفنانة المصرية ياسمين صبري، بتقليد طليقة زوجها، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أحدث جلسة تصوير لها.

فستان التايجر وياسمين صبري

حيث نشرت ياسمين مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان بنقشة النمر، ووضعت مجوهرات ذهبية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة (ويفي) وماكياج بألون ترابية.

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وهي ذات الإطلالة التي ظهرت بها هيفاء وهبي قبل أسبوعين فقط، حين نشرت صورها عبر (انستجرام)، ماعرض ياسمين لهجوم جديد.

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الجمهور لياسمين صبري: (مريضة تقليد)

وجاء في التعليقات: (مو قلنالكم بعد هيفا ما لبست تايجر، ياسمين هتلبس).

وكتب آخر ساخراً: (تايجر! انتي بتقلدي هيفاء وهبي عشان ابو هشيمة عينه مش تزوغ عليها تاني ).

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ووافقهما الرأي ثالث وكتب: (ماصبرتى بس صورت هيفاء وهبي رحتي لبستي مريضة تقليد إنتي).

لماذا تتعمد ياسمين تقليد هيفاء وهبي؟

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لياسمين صبري وهيفاء وهبي، متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

سؤال وليس تهكم ….

ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي ؟!! pic.twitter.com/XIuAB9QuIJ — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) December 13, 2020

وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل حينها فعلياً قيام ياسمين صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

ياسمين صبري جديدك قديمنا 😋 pic.twitter.com/CNOQBiEEge — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) January 27, 2021

كما بيّنت الصور انتقاء الفنانة المصرية لإكسسوار في يدها نسخة طبق الأصل عن واحد كانت هيفاء قد ارتدته في وقت سابق.

وكشفت الصور أيضا اختيار ياسمين لرداء “كاروهات” أحمر وأسود، وهو أيضاً ما كانت قد ارتدته هيفاء وهبي قبلها.

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

ودائماً ما يسخر الجمهور من ياسمين صبري وأن محتواها عبر السوشيال ميديا لا يتعدى سوى تقليد جورجينا روديجيز، خليلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتباهي بثروتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وهو ما جعل الممثلة المصرية تقع بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة المصرية.

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ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

لكن ياسمين غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت زوجة أبو هشيمة في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

إطلالة مثيرة وسط البحر

وقبل أيام، استعرضت ياسمين أحدث إطلالاتها من على متن يخت خاص بوسط البحر ولفت أنظار متابعيها.

ووفق الصور التي نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر، فقد ظهرت وهي ترتدي فستان أسود عاري الصدر والأكتاف.

وكانت تضع غطاء رأس خاص بالبحر على شعرها بينما كانت تبتسم وهي تنظر للكاميرا لالتقاط الصور.

ياسمين صبري في موقف مُحرج

كما استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي تيشيرت أبيض بأكمام مكشوفة ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

وما لفت الانتباه، أن تنورة صبري، هي ذات قماشة الفستان الذي ارتدته قبلها بأيام، وهو ما عرضها للسخرية من قبل المتابعين الذين اتهموها بتكرار إطلالاتها بشكل ساذج.

سعر تنورة ياسمين صبري

وتبين أن تنورة صبري تحمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، ويبلغ سعرها لوحدها 4,071 درهم إماراتي (ما يعادل 1108 دولار أمريكي).

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