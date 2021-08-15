صراع الكبار على اللقب .. تفاصيل ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

يواصل الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك الصراع والمنافسة القوية على لقب الدوري المصري، بعد تحقيقهم النتائج الإيجابية في مباراتهم الأخيرة خلال منافسات الموسم الحالي.

الزمالك وتصدر الدوري المصري

ويتصدر فريق الزمالك البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن غريمه الذي يحتل وصافة الترتيب فريق الأهلي “المارد الأحمر” خلال الموسم الحالي، في إطار الدفاع والحفاظ على لقبه السابق.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة أمام منافسه فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ المزيد: ريال مدريد يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بانتصار كبير على ألافيس (شاهد)

وجاء الهدف الأول لفريق الزمالك في الدقيقة ال57 عن طريق إمام عاشور، وبعدها بدقائق قليلة نجح اللاعب سيف الدين الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة ال59، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة الأهلي وإنبي

ونجح فريق الأهلي من تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدفين نظيفين دون رد، سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من بدء انطلاق المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق والتر بواليا.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة ال28 بعد تسديدة قوية سددها اللاعب بقوة في شباك مرمى إنبي.

وشهد اللقاء بين الفريقين طرد مدافع فريق إنبي رامي صبري في الدقيقة ال82 بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس الأهلي المصري، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 44 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة كذلك عن صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 42 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم 📊🇪🇬 pic.twitter.com/reILUm9jvM — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) August 14, 2021

وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي جاء في المركز الثامن.

يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 37 نقطة من منافسات جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى الإسماعيلي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

🔴 محمد شريف يتخطى أبو تريكة و أزارو كأكثر لاعبين تسجيلاً للأهداف بموسم واحد في الدوري، (19) هدف حتى الآن. pic.twitter.com/h9uq7JeJH0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) August 11, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك