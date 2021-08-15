شاهد نادين الراسي في أحضان خطيبها قبل ساعات من مأساة التليل عكار!

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جمهورها، صورة جديدة مع خطيبها الشاب مجد دعبول، وذلك قبل ساعات فقط من وقوع مأساة التليل عكار.

نادين الراسي: (سنموت بعد قليل)

وعبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام)، ظهرت نادين الراسي بفستان أسود قصير، وتقف مع خطيبها الذي كان يحتضنها من الخلف، وعلقت بإيموجي قلب.

وبعد ساعات حدث انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار، لتتحول ستوريات نادين الراسي عن الأمر، فكتبت: (إلى ركاب طائرة جهنم، سنموت بعد قليل).

وشاركت الممثلة اللبنانية لقطات من الانفجار، وعلقت: (ياعدرا دخيل اسمك ياعدرا)، كما دعت متابعيها للتبرع بالدم ونشرت المستشفيات التي تحتاج لذلك بشكل فوري لإسعاف المصابين.

هذا وقد قتل 20 شخصاً وأصيب نحو 80 في انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنّ عملية بحث مستمرة في محيط انفجار الخزان عن مفقودين محتملين في التليل عكار.

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كما وجهت نداءات استغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات المنطقة لمساعدة المصابين بحروق، اذ ان غالبيتهم حالتهم حرجة للغاية.

#صور📸 خزان البنزين الذي انفجر في بلدة التليل في منطقة #عكار شمال #لبنان فجراً، وأدى لمقتل 20 وإصابة 80 آخرين في كارثةٍ جديدة تزيد مأساة اللبنانيين . pic.twitter.com/Sa1uNzl1bK — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 15, 2021

أزمة نادين الراسي والكهرباء

وقبل أيام فقط، عبرت نادين الراسي عن غضبها الشديد بسبب فاتورة اشتراك مولد الكهرباء في منزلها.

ونشرت نادين صورة للفاتورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي على انستجرام والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و250 ألف ليرة.

وعلقت نادين على الصورة بالقول: (وبعدين؟؟؟ كيف فينا نكمل؟؟؟ لايمتى؟).

كما نشرت الممثلة اللبنانية فيديو ظهرت فيه بشعر مبلول، وقالت: (هذا الحمام رقم 3 لليوم، الكهرباء تنقطع بشكل كثيف وبس تنقطع مندبق، ونستحم بمياه باردة).

وأضافت: (عندما تعود الكهرباء للانقطاع ندخل للاستحمام، بكرا بس يبطل في ماي شو منعمل؟).

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نادين الراسي: قسموا وريحونا

وانتقدت الراسي عبر صفحتها على (تويتر)، الأوضاع في بلدها وكتبت: (إلي من مبارح عم بسمع: منطقتي لأ منطقتك، يا خيي قسموا وريحونا ساعتها كل واحد على منطقته صيّاح. انتهى البلاغ!).

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وعلقت على كلامها بالقول: (سلّمولي على بلد التعايُش وعيفو إمّنا بقا).

آخر أعمال نادين الراسي

جدير بالذكر أنّ الفنانة اللبنانية شاركت مؤخراً ببطولة مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” إلى جانب الفنان اللبناني ​زياد برجي​ والممثلة السورية ​هبة نور​ ومحمد خير الجراح، وأنجو ريحان، وهشام حداد وعدد من الممثلين.

ويناقش المسلسل فكرة تعدد الزوجات، ولكن بطريقة كوميدية لا تخلو من الرومانسية.فيما تألقت نادين بدورها في العمل وباتت حديث متابعيها في كل حلقة أطلت بها.

خطيب نادين

وعن علاقتها بخطيبها مجد دعبول أكدت في تصريحاتٍ سابقة، أنها “تحبّه كثيرا لأنه غيّر حياتها”.

وكشفت بأنه “يصغرها بسبع سنوات فهو يبلغ 34 من العمر وهي 42”.

وسبق أن فجرت الفنانة اللبنانية موجة غضب ضدها بعد الفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام”، وهي في أجواء حميمية مع خطيبها الذي يبدو بعُمر ابنها.

وظهرت نادين الراسي بالفيديو وهي تجلس بأحضان خطيبها مجد عبدول، والذي يعتقد أنها تلتقط صورة عادية لهما، قبل أن يتبين أنها تٌصوره مقطع فيديو، وتقوم بتقبيله.

وتساءل الجمهور في البداية ما إذا كان ابنها، مُعبرين عن غضبهم من مراهقتها المتأخرة.

وتحدثت الممثلة اللبنانية عن زواجها وسبب تأخر إحتفالها به حتى اليوم، وقالت الفنانة ان ولديها التوأم من زوجها السابق جيسكار ابي نادر هما السبب.

واعترفت نادين بأنها تعرّضت للضرب من قبل زوجها الثاني وأنها واجهت الأمر بضربه أيضاً.

نادين الراسي

والفنانة نادين، هي شقيقة المغني جورج الراسي، تزوجت للمرة الأولى من ” حاتم حدشيتي ” في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت ولداً اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب.

تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.

وذكرت وسائل اعلام في أيلول 2018 عن محاولة نادين الراسي الانتحار بعد محاولة رمي نفسها من السيارة وذكر انها تعاني من مشاكل نفسية.

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