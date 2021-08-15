زوج مودل روز رجل الأعمال السعودي محمد الحمود يثير جدلاً بكلامه الأخير عنها (شاهد)

أثار رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، جدلاً واسعاً بكلامه الأخير عن زوجته عارضة الأزياء السعودية مودل روز.

زوج روز: (سأكون بصفها)

وبفيديو عبر (سناب شات) عرض محمد الحمود على مودل روز أن يساعدها في ما تحتاج إليه وما يواجهها، وأنه مستعد لتقديم يد العون لها فيما تحتاجه أو في أي قضايا تقوم برفعها ماعدا قضية الخلع التي رفعتها ضده.

وقال الحمود: (إذا زوجتي عندها قضية الآن قائمة غير قضيتي، وطُلب مني أكون في صفها لأن القضية صارت في الوقت اللي كنتُ فيه معاها وكنا مع بعض كنتُ مع الحق؛ لأنّ الباطل ما راح يدوم، وأنا بقف بحسب أصولي وبحسب الأدلة اللي عندي، وأنا مستعد أكون أول الناس بصفها).

مودل روز تدفع لزوجها شهرياً

إلى هذا، كشفت مصادر أن سبب طلب روز الخلع من زوجها في محاكم السعودية، هو صدور حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.

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وأوضحت المصادر بحسب صحيفة (المرصد) السعودية، أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بأن تدفع لزوجها محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.

وكشفت مودل روز قبل أيام المزيد من تفاصيل رفعها قضية خلع ضد زوجها، وقالت عبر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات): (ناس كتير بيقولولي اطلعي اتكلمي وقولي شو السالفة، مشكلتي إني ما أقدر أتكلم، كل شي بوقته حلو، عندي أشياء كتير أقدر أطلع أتكلم، بس ولا بحب أتكلم في حياتي الشخصية ولا أحب أتكلم فيها، ولا أحب إن يكون فيه جدال في موضوع يخص حياتي).

وتابعت عارضة الأزياء السعودية: (وحتى بعد ما صار ، ما طلعت أو اتكلمت ولا عملت هاشتاج ولا طلبت أحد يساعدني، ولكن المرة دي أنا وصلت لآخري.. وبس إن شالله كل شي ينحل، وكل شي بوقته حلو، واللي قاعدين يطلعون ويحاولوا يتنططوا زي القرود خليهم يتنططوا، بس بييجي يوم ويبين كل شي ويصيروا صغار جدا).

مودل روز | أحتاج وقفتكم معي عشان صوتي يوصل للملك سلمان وولي العهد pic.twitter.com/e4zD6SI7q8 — المتداول على اليوتيوب (@YT123Z) August 11, 2021

وردت مودل روز على متابعاتها اللواتي شاركنها تجاربهن في الخلع، فكتبت إحداهن (غريبة أنا رفعت خلع بيومين انتهى الموضوع).

وردت مودل روز عليها قائلة: (علشان كدة طلبت صوتي يوصل لأنه ما بالعادة بتاخد وقت هذا، لأن الخلع بسيط وسهل خاصة بوقت وعهد الأمير محمد بن سلمان، حقوق المرأة لازم تاخدها ما تبغى تعيش مع رجال يبقى تطلب الخلع وهذا حق شرعي أصلا، عرفتوا! فإذا كان ما يرغب يطلق فينخلع).

(لا أحد يلعب عليكم ويتنطط)

وكتبت أخرى (طب اشدخل انتي تقدرين تخلعينه معليك فيه طلق ولا مطلق انتي تقدرين تخلعينه وانتهى)، لترد روز قائلة: (أنا رافعة قضية خلع نهاية السنة اللي فاتت ولازلت قاعدة بنتظر إن القاضي يقبل ينظر فقط في القضية مو يقبل حتى إنه يعطني الخلع، لكن بس ينظر! فإن شالله تتيسر بإذن الله).

وحول حصول محمد الحمود على حكم قضائي ضدها في أمريكا، قالت روز: (لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فما تخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط).

وتابعت: (شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي).

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مودل روز: (وصلت الرمق الأخير)

وكشفت مودل روز أن قضية الخلع لا يستدعي حضورها للجسات في السعودية، نظراً لكون الجلسات أونلاين، وحتى محاميها لا يحضر، وعقبت: (يعني حتى لو روحت هناك ما هقدر أروح محكمة وأتكلم مع القاضي).

وكانت مودل روز قد استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر)، كتبت مودل روز: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وكشفت مودل روز حقيقة حملها للجنسية الأمريكية حيث تقيم، وقالت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وختمت مودل روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.

ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت💔#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

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