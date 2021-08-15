تعرف على موعد ومعلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب السابق مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام في أولى مواجهات منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام الجديد وسط العاصمة البريطانية “لندن”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وستقام مباراة مانشستر سيتي “السماوي” ونظيره توتنهام “السيبرز” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

📰 The latest team news from Head Coach, Nuno Espírito Santo ahead of Sunday's game against Manchester City! 👇 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2021

فيما ستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، بينما بتوقيت الجزائر والمغرب ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، لكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

جاهزون للتحدي 💪 لنبدأ عزف سيمفونيتنا الجديدة 🎼🥁🎺 🔷 #السيتي pic.twitter.com/4H1ocY8u0q — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 14, 2021

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة فريق مانشستر سيتي ومنافسه توتنهام المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports” الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف توتنهام في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

الإستعدادات لـ مواجهة توتنهام.🔵⚪️ pic.twitter.com/J0QlAJKz4Z — Insider City (@InsiderCity_Ar) August 11, 2021

وفي مركز خط الدفاع سيلعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما سيكون في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، أما في خط الهجوم سيكون ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيلة فريق توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في قيادة تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

Cuti's been training hard at Hotspur Way. 👊 pic.twitter.com/3E8zHMwddB — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كريستيان روميرو، سيرخيو رودريغيز، سيرجي أورير، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ديلي ألي، لوكاس مورا، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو، أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: هاري كين، سون هيونغ مين، بريان جيل.

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