برشلونة ينتفض في وجه منافسه ريال سوسيداد بانتصار مقنع لجماهيره (فيديو)

فاز فريق برشلونة الإسباني على منافسه الضيف ريال سوسيداد في أولى مواجهات الدوري الإسباني برباعية ثمينة مقابل هدفين، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب “الكامبنو”.

أهداف برشلونة في شباك ريال سوسيداد

وسجل الإسباني جيراد بيكيه أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال19 برأسية قوية سجلها اللاعب على يسار شباك حارس مرمى ريال سوسيداد بعد عرضية جميلة، بينما أحرز الدنماركي مارتين برايثوليت هدفين في المباراة جاء في الدقيقتين ال45 وال59 من زمن اللقاء.

وجاء هدف الحاسم في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البديل قبل نهاية أحداث المباراة بين الفريقين عن طريق سيرجي روبيرتو.

هدفي ريال سوسيداد

وأحرز اللاعب في فريق ريال سوسيداد جولين لوبيت سينفويغوس في الدقيقة ال82 من المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى برشلونة.

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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 عن طريق ميكيل أويارزابال سددها اللاعب من ركلة حرة مباشرة باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق برشلونة برباعية ثمينة مقابل هدفين.

🙌 أنتم لها يا أبطال 💪 pic.twitter.com/4gSTMtyRve — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 15, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدير الفني لفريق برشلونة ” رونالد كومان” 58 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: إيمرسون، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: فيليبي كوتينيو، ريكارد بويج، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبيلي.

تشكيلة فريق ريال سوسيداد

ودخل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد إيمانول ألغاوسيل في مواجهة صعبة أمام منافسه برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى ماثيو رايان.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من، دييغو ريكو، روبين لو نورماند، موديبو ساجنان، وجاء في خط الوسط كلاً من: دافيد سيلفا، عدنان يانوزاي، ميكل ميرينو، مارتين زوبيمندي.

بينما في هجوم الفريق لعب كلاً من: ألكسندر إيزاك، ويليان جوزيه، بورتو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثالث من الترتيب بفارق الأهداف مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

بينما جاء الفريق الضيف ريال سوسيداد في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب عقب تلك الخسارة دون إحرازه أي من النقاط.

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