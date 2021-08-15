باريس سان جيرمان يقدم نجومه الجدد وسط جماهيره في ملعب حديقة الأمراء (شاهد)

قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجومه الجدد لجماهيره داخل ملعب حديقة الأمراء وسط العاصمة الفرنسية “باريس” قبيل خوض الفريق المباراة ضمن الجولة الثانية في الدوري الفرنسي التي انتهت بفوزه برباعية ثمينة مقابل هدفين.

باريس سان جيرمان والصفقات التاريخية

وتمكن باريس سان جيرمان من عقد خمس صفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم من فريق برشلونة السابق.

والإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق، والمغربي أشرف حكيمي القادم من فريق الانتر ميلان بصفقة 65 ميلون يورو، والهولندي جورجينيو فاينالدوم، والحارس المهاري الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وشهد تقديم النجوم الجدد ترحيب الجماهير والتصفيق لهم والمناداة بأسمائهم من قبل الجماهير الغائبة عن الحضور منذ أكثر من عام عن مدرجات الملاعب الفرنسية بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا.

مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز في مباراته الثانية ضمن منافسات الدوري الفرنسي أمام منافسه ستراسبورغ برباعية ثمينة مقابل هدفين.

وأحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الثالثة على بداية انطلاق صافرة بدء المباراة سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى فريقه الضيف ستراسبورغ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال25 عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي.

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وفي الدقيقة ال27 عاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لهز شباك منافسه ستراسبورغ عن طريق يوليان دراكسلر ليسجل الهدف الثالث في المباراة، وسجل الإسباني بابلو سارابيا الهدف الحاسم في الدقيقة ال86 قبل نهاية اللقاء بين الفريقين.

أهداف ستراسبورغ

وهز فريق ستراسبورغ شباك منافسه المستضيف باريس سان جيرمان في الدقيقة ال53 عن طريق كيفن غاميرو بتسديدة قوية عانقت شباك حارس الفريق الباريسي كلور نافاس.

وفي الدقيقة ال64 سجل فريق ستراسبورغ الهدف الثاني في اللقاء عن طريق لودوفيك أجورك، لينتهي اللقاء بين الفريقين بفوز فريق باريس سان جيرمان برباعية ثمينة مقابل هدفين للفريق المنافس.

في فرنسا 🇫🇷 | باريس سان جيرمان ينتصر في بارك دي برانس على ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من الليغ ون، ليتصدر الدوري بـ 6 نقاط. pic.twitter.com/zgSRgAvHZv — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 14, 2021

وشهدت المباراة طرد لاعب فريق ستراسبورغ اليكساندر دجكيو في الدقيقة ال81، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” مباراته القادمة أمام منافسه بريست مع نهاية الأسبوع الجاري.

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