أشرف غني يصل سلطنة عمان
أشرف غني يصل سلطنة عمان
الهدهد

أشرف غني وصل سلطنة عمان بعد هروبه واقتحام طالبان قصر الحكم بكابل

كتب محمد أبو يوسف
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي هرب من البلاد بطائرة خاصة عقب دخول حركة طالبان للعاصمة كابل وسيطرتها على قصر الحكم، قد وصل إلى سلطنة عمان.

وجاء ذلك وفق ما أفادت قناة “Kabul News” الأفغانية، التي ذكرت أن “زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك”.

 هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني

هذا ووثق مقطع فيديو متداول بشكل كبير على مواقع التواصل لحظة هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومغادرته البلاد  بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول وفرض سيطرتها مجددا على البلاد.

ووفق المقطع المتداول الذي رصدته (وطن) فقد ظهر أشرف غني على عجلة من أمره وهو يتجه نحو سلم طائرة خاصة ويرتدي الكمامة، ويلوح للحاضرين بالوداع.

وظهر بالمقطع حراس أشرف غني الشخصيين، وعدد من مرافقيه إلى أرض المطار وهم يبكون.

وكان زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، رجح أن هناك احتمالا بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد غادر البلاد على متن إحدى الطائرات التي تجلي الأمريكيين.

واستبعد كابلوف، أن يكون غني قد توجه إلى روسيا.

الرئيس الأفغاني أشرف غني

وأضاف: “هذا مستبعد، من غير المرجح توجهه إلى روسيا”، وذكر أن ذلك يتطلب وجود تأشيرة روسية.

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: ” يقوم الأمريكيون بإجلاء عناصر بعثتهم الدبلوماسية وغيرهم. ومن المحتمل أنه غادر على متن إحدى هذه الطائرات”.

ذبيح الله مجاهد

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.

وأوضح مجاهد في تغريدة على تويتر، الأحد، أن الحركة ترغب في بسط سيطرتها على العاصمة كابل بشكل سلمي، وأنها لا تستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.

وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل المدنيين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، بالتزامن مع وصول عناصر طالبان إلى مشارف كابل.

ومنذ مايو الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 31 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابول.

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