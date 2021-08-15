أشرف غني وصل سلطنة عمان بعد هروبه واقتحام طالبان قصر الحكم بكابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي هرب من البلاد بطائرة خاصة عقب دخول حركة طالبان للعاصمة كابل وسيطرتها على قصر الحكم، قد وصل إلى سلطنة عمان.

وجاء ذلك وفق ما أفادت قناة “Kabul News” الأفغانية، التي ذكرت أن “زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك”.

تازه

اشرف غنی عمان ته تللی.

اشرف غنی، رولا غنی، محب او فضلی په الوتکه کې نن لومړی تاجکستان او وروسته عُمان ته تللي او اوس هماغلته دي. — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 15, 2021

هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني

هذا ووثق مقطع فيديو متداول بشكل كبير على مواقع التواصل لحظة هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومغادرته البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول وفرض سيطرتها مجددا على البلاد.

ووفق المقطع المتداول الذي رصدته (وطن) فقد ظهر أشرف غني على عجلة من أمره وهو يتجه نحو سلم طائرة خاصة ويرتدي الكمامة، ويلوح للحاضرين بالوداع.

بكاء لحظة مغادرة الرئيس السابق أشرَف هاربا الى طاجكستان #طالبان_تنتصر pic.twitter.com/2MaHo9Bdtf — اسلام الغمري (@islamalghamry66) August 15, 2021

وظهر بالمقطع حراس أشرف غني الشخصيين، وعدد من مرافقيه إلى أرض المطار وهم يبكون.

وكان زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، رجح أن هناك احتمالا بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد غادر البلاد على متن إحدى الطائرات التي تجلي الأمريكيين.

واستبعد كابلوف، أن يكون غني قد توجه إلى روسيا.

الرئيس الأفغاني أشرف غني

وأضاف: “هذا مستبعد، من غير المرجح توجهه إلى روسيا”، وذكر أن ذلك يتطلب وجود تأشيرة روسية.

اقرأ أيضاً: عبدالله العذبة ساخرا: ليس أمام أفغانستان إلا الاستعانة بـ”جنود الإمارات البواسل” لمواجهة طالبان

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: ” يقوم الأمريكيون بإجلاء عناصر بعثتهم الدبلوماسية وغيرهم. ومن المحتمل أنه غادر على متن إحدى هذه الطائرات”.

ذبيح الله مجاهد

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.

وأوضح مجاهد في تغريدة على تويتر، الأحد، أن الحركة ترغب في بسط سيطرتها على العاصمة كابل بشكل سلمي، وأنها لا تستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف.

#عاجل:

قطعات نظامی امارت اسلامی جهت تأمین امنیت داخل شهر کابل شدند.

فرقه ۱۱۱ پلچرخی فتح گردید و پیشروی به شکل نورمال ادامه دارد.

همچنان مراکز ۱۱ ولسوالی کابل(استالف، سروبي، ده سبز، قره باغ خاکجبار، پغمان، بگرامي، موسهي، چهاراسیاب، گلدره و شکردره)نیز باتمام ملحقات خود فتح شدند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021

وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.

وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل المدنيين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، بالتزامن مع وصول عناصر طالبان إلى مشارف كابل.

ومنذ مايو الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 31 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابول.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك