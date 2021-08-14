مستشار ابن زايد في ذهول من هزيمة أمريكا العظمى أمام طالبان: كيف حدث هذا؟

أبدى مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، تعجبه من هزيمة أمريكا التي وصفها بالقوى العظمى الوحيدة في العالم، أمام حركة طالبان في أفغانستان بعدما أنفقت أكثر من تريليون دولار هناك وبعد 20 عاما من الحرب.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن):”أنفقت أكثر من تريليون $ وظلت تحاربهم على مدى 20 سنةً، وأسست ودربت جيش قوامه 300 الف جندي افغاني مسلح بأفضل ما في الترسانة الأمريكية بعد كل ذلك خسرت القوة العظمى الوحيدة في العالم معركتها مع مليشيات طالبان.”

انفقت اكثر من تريليون $

وظلت تحاربهم على مدى 20 سنةً

وأسست ودربت جيش قوامه 300 الف جندي افغاني مسلح بأفضل ما في الترسانة الترسانة الأمريكية

بعد كل ذلك خسرت القوة العظمى الوحيدة في العالم معركتها مع مليشيات طالبان.

والسؤال كيف خسرت أمريكا معركة أفغانستان؟

وما الدرس المستفاد؟ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 13, 2021

عبدالخالق عبدالله.. كيف خسرت أمريكا

واختتم مستشار ابن زايد تغريدته متسائلا:” والسؤال كيف خسرت أمريكا معركة أفغانستان؟ وما الدرس المستفاد؟”

هذا ودعت قطر حركة طالبان الأفغانية اليوم، السبت، إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مع دخول الحملة العسكرية التي يشنها المسلحون المتطرفون مرحلة حاسمة واقترابهم من العاصمة كابول.

وتستضيف الدوحة اجتماعات متقطعة بين الحركة المسلحة والحكومة الأفغانية منذ عدة أشهر، من دون وجود مؤشرات على إحراز تقدم، خصوصا في ظل استمرار طالبان في محاربة القوات الحكومية.

واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له في الدوحة الملا عبدالغني برادر.

وزير خارجية قطر وطالبان

وحث المسؤول القطري خلال الاجتماع “طالبان على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان حكومةً وشعباً”، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وهذه أوضح دعوة من قبل قطر لطالبان لوقف الهجمات والقبول بهدنة.

وبات الوضع الميداني حرجاً للغاية بالنسبة الى الحكومة، إذ تمكنت طالبان خلال ثمانية أيام من السيطرة على معظم الشمال والغرب وجنوب أفغانستان.

أي حوالى نصف عواصم الولايات الأفغانية. وباتت بعد سيطرتها الجمعة على مدينة بولي علم، عاصمة ولاية لوغار، على بعد 50 كيلومترا فقط إلى الجنوب من كابول.

ولا يبدو أن الحركة ستبطئ زحفها. فقد سيطرت السبت على ولاية كونار في الشرق وصار بامكانها أن تتقدم نحو كابول من الشمال والجنوب والشرق.

طالبان تسيطر على ولايات ومدن أفغانية

وفي غضون ساعات استولى عناصر طالبان يوم الخميس على بعض أهم المدن الأفغانية: (هرات وغزني وقلعة نو)

كما أعلن متحدث باسم الحركة أن “قندهار قد احتُلت بالكامل”، وقالت مصادر لـ “بي بي سي” إن المسلحين سيطروا على مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في جنوب البلاد، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

أمريكا وبريطانيا

وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل قرابة ثلاثة آلاف جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الموظفين من السفارة الأمريكية.

وأضافت أنها سترسل قوات إلى مطار كابول للمساعدة في إجلاء عدد “كبير” من موظفي السفارة في رحلات خاصة.

وقالت بريطانيا إنها ستنشر أيضا نحو 600 جندي على أساس تقديم دعم قصير الأجل للمواطنين البريطانيين الذين يغادرون البلاد، بعد تقليص عدد الموظفين العاملين في السفارة البريطانية في كابول إلى فريق أساسي.

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وتسيطر طالبان حاليا على معظم مناطق شمال أفغانستان، ونحو ثلث العواصم الإقليمية في البلاد.

وثمة مخاوف متزايدة من مواصلة المسلحين هجومهم السريع على العاصمة كابول، بعد أن فر عشرات الآلاف من المدنيين من القتال العنيف في الشوارع.

ماذا تعتبر قندهار مهمة جدا؟

تعد قندهار معقل الحركة السابق، وتمثل السيطرة على المدينة جائزة كبرى للمسلحين.

وكان المسلحون قد احتلوا أطراف المدينة عدة أسابيع قبل أن يشنوا هجومهم على المركز.

واخترقت حركة طالبان، يوم الاربعاء، سجن قندهار المركزي، وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس مسلحين في وسط المدينة.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس للأنباء إن القوات الحكومية انسحبت على ما يبدو بشكل جماعي إلى منشأة عسكرية خارج المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وتعد قندهار مهمة من الناحية الاستراتيجية بسبب مطارها الدولي وإنتاجها الزراعي والصناعي ومكانتها كواحدة من المراكز التجارية الرئيسية في البلاد.

كما تمثل مدينة غزني، التي استولوا عليها يوم الخميس، مكسبا كبيرا لطالبان، نظرا لموقعها على الطريق السريع الواصل بين كابول وقندهار، والذي يربط معاقل المسلحين في الجنوب بالعاصمة كابول.

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