روبي والراقصة جوهرة في وصلة رقص معاً والجمهور يهاجمهما: “الساحل قلب كباريه!” (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل الفنانة المصرية روبي، في الساحل الشمالي، يوثق لحظة أدائها وصلة رقص برفقة الراقصة جوهرة.

جوهرة وروبي ترقصان على (قلبي بلاستيك)

وظهرت روبي بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهي تشارك جوهرة التي فاجأتها بالصعود على المسرح، بالرقص على أنغام أغنية (قلبي بلاستيك).

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وتعرضت روبي للهجوم من قبل بعض المتابعين الذين قالوا إنها لا تملك صوتاً طربياً جميلاً، وإن الرقص مع جوهرة هو ما يليق بها.

وجاء في التعليقات: (معرفش روبي ده بتفكرني بهيفا ومفيش صوت عدل اصلا وبيمشوا حالهم بالرقاصات ع هو ده المطلوب ).

الجمهور: لا صوت ولا شكل

ووافقه آخر الرأي وكتب: (يعني لا صوت ولا شكل أستغفر الله بس).

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وكتب آخر: (هو الساحل قلب كباريه ولا اية كل يوم حفلات ورقص في إيه هناك).

وعلقت متابعة: (الواحد مبقاش بيفرق بين الراقصات والمغنيات).

واقتبس آخر تعليقه من اسم الأغنية التي رقصت عليها روبي وجوهرة، وكتب ساخراً: (هما قلوبهم بلاستيك فعلا).

بينما تساءل آخرون عن قضية الراقصة جوهرة والتي هربت بسببها، فكتب متابع: (هي مش جوهره كان عليها حكم وهربت؟).

واستنكرت أخرى عدم القبض عليها وكتبت ساخرة أيضاً: (هي دي جوهرة الرقاصة مطلوب القبض عليها لتنفذ حكم السجن اللى عليها وياعينى محدش عارف مكانها).

وقبل أيام، أثارت روبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفها الغريب على المسرح في أحدث حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي.

حيث قامت روبي، بحسب ما ظهر بالفيديوهات المتداولة بخلع حذائها عالي الكعب، والغناء والرقص حافية القدمين، لتتحرك بحرية أكبر وترقص بسهولة.

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وهو ما أثار جدلاً بين الجمهور، ما بين من رأى أن تصرفها عفوياً ولم تخطئ وآخرون هاجموها باعتبار أنه تصرف مبتذل ويسيء للحاضرين.

وارتدت روبي بالحفل بفستان أبيض ناعم، وربطت شعرها من الأمام وتركته ينسدل على كتفها من الخلف.

وقدمت روبي في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيها، مثل أغنية (ليه بيدراي كده)، و(مشيت ورا إحساسي) بتوزيع جديد ومختلف.

حلمي عبدالباقي يهاجم روبي

وفي سياق آخر، تعرضت روبي لهجوم غير مسبوق من مواطنها المطرب حلمي عبدالباقي، والذي وصف صوتها بالنشاز وهاجم نقابة الموسيقيين أيضاً التي منحتها عضوية.

وشارك حلمي عبدالباقي فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، من أحد حفلات روبي، وعلق: (اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم).

وتابع: (أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أياً كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده).

واختتم عبدالباقي كلامه بسخرية وحزن بنفس الوقت قائلاً: (سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي).

هذا ولم تعلق روبي على هجوم عبد الباقي المُفاجئ عليها.

هروب الراقصة جوهرة

أما الراقصة جوهرة، فقد كثفت أجهزة الأمن في مصر في فبراير الماضي جهودها للقبض عليها بعد هروبها من أحد الفنادق عقب صدور حكم ضدها بالسجن سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

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وبحسب وسائل إعلام محلية حينها، فإن الراقصة جوهرة اختفت بشكل مفاجئ من أحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة، بعد علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها، وذلك عقب يوم واحد من نشر صور لها في جلسة تصوير بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وصدر حكماً نهائياً ضد الراقصة جوهرة بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة.

لكن الراقصة جوهرة استأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

جوهرة ترتكب فعلاً فاضحاً بمكان عام

وتعود واقعة الدعوى إلى 6 فبراير 2018 حين قامت المتهمة كاترينا أندريفا وشهرتها “جوهرة” بأداء فقرات فنية رقص شرقي داخل إحدى العوامات دون ترخيص وبشكل به تحريض على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها.

وتوجه حينها ضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة على الفور لذلك المكان ووجد الراقصة جوهرة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة.

وبسؤالها، أقرت الراقصة جوهرة بارتكابها لتلك الجرائم واعترفت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعي فيديو.

وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة.

ووجهت للراقصة جوهرة حينها تهمة تحريض المتواجدين بملهى ليلي على الفسق، كما ارتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام، كما أنها خالفت رخصة الدخول إلى مصر لغرض معين.

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