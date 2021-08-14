مفاجأة لعشاق “الكالتشيو” بشأن الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موقفها النهائي بشأن بث مباريات منافسات الموسم الجديد بصورة مباشرة في الوطن العربي وشمال أفريقيا عبر موقع “اليوتيوب” على شبكة الانترنت نتيجة عدم توصلها لاتفاق بشأن امتلاك حقوق البث لمباريات الدوري هذا الموسم.

بث مباريات الدوري الإيطالي

وكشفت مصادر في رابطة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بأن جميع العروض التي وصلت لها بشأن امتلاك حقوق الحفظ والبث لمباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد من قبل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تصل إلى المستوى المطلوب لطموحاتها.

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عاجل ورسميا: رابطة الدوري الايطالي تتفق على انشاء قناة عربية في اليوتيوب لبث بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا pic.twitter.com/yLqdIAQC6C — Curva Juventus (@CurvaJ) August 13, 2021

وقد حاولت رابطة الدوري الإيطالي منذ عدة شهور من إبرام صفقة لبيع بث مباريات منافسات دوري “الكالتشيو” خلال المواسم الثلاثة القادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تلك الصفقات لم يكتب لها النجاح.

الدوري الإيطالي واليوتيوب

وأضحت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي لها، جاء فيه: ” لقد قررنا المضي قدمًا في افتتاح ناطقة بالعربية عبر منصة اليوتيوب”.

وأردف البيان، ” سنقوم ببث خمس مباريات في كل جولة من منافسات الدوري الإيطالي، وسيقتصر البث على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

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وأضافت، ” أن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر منصة اليوتيوب لمدة عام كامل، وأن البث سيتوقف تمامًا في حال تم التوصل لاتفاق لبيع الحقوق التلفزيونية في المنطقة”.

ومن المحتمل أن يكون البث عبر منصة اليوتيوب لمباريات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” ليس بالمجان، بل من خلال الإشتراك بالمال في القناة الرسمية التابعة لرابطة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تفتتح منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” في ال21 من شهر أغسطس/ آب الشهر الجاري، مع عودة الجماهير إلى المدرجات لمشاهدة المباريات وسط إجراءات وقائية من وباء فيروس كورونا.

المباريات الافتتاحية في الدوري الإيطالي

وسيواجه فريق الإنتر أمام منافسه جنوى في أولى مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، كما سيلتقي فريق هيلاس فيرونا نظيره ساسولو.

رابطة #الدوري_الإيطالي توافق على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر موقع يوتيوب pic.twitter.com/Z1GAHszf64 — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 13, 2021

وكذلك سيلعب فريق تورينو أمام منافسه أتالانتا وإمبولي أمام لاتسيو في منافسات قوية بين الفرق المنافسة في الدوري الممتاز.

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