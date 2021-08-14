تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق وجماهير فريق الأهلي المصري اللقاء المنتظر أمام فريق إنبي، في إطار منافسات الجولة ال30 من الدوري المصري الممتاز والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونظيره إنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، الأردن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تحرك فريقنا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري 📸🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/t2KpBwh7yf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 13, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 2″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

📸|لقطات من تدريب الأهلي الرئيسي استعدادًا لمباراة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/T8NIWAUSPx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 13, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أساسية أمام فريق إنبي في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

📋| اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/tZ4lhoQSzB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 13, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، صلاح محسن، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة إنبي

وسيلعب المدير الفني لفريق إنبي حلمي طولان أمام مواجهة صعبة أمام منافسه حامل اللقب السابق الأهلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود جاد.

📸 لقطات من مران الفريق استعدادًا لمباراة إنبي 🦅 pic.twitter.com/AYqKHwizVF — Ahly Insider (@AhlyInsider) August 12, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: رامي صبري، كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: محمد شريف محمد، تونيا تيسدل، مصطفى شلبي، مصطفى ياسر شاكشاك.

وفي هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: عمر بسام، إبراهيم جلال، فيستول عبد الرزاق.

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