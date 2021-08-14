تشيلسي يسعد جماهيره بفوز نظيف أمام منافسه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجح فريق تشيلسي في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي في تحقيق الانتصار على منافسه كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي والثلاثية النظيفة

وأحرز فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك كريستال بالاس في الدقيقة ال27 من مجريات أحداث الشوط الأول عن طريق ماركوس ألونسو ميندوزا بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وعاد تشيلسي “البلوز” لهز شباك منافسه الضيف كريستال بالاس على أرضية ملعبه “ستامفورد بريدج” وبحضور الجماهير الغائبة عن المدرجات لمدة عام ونصف.

بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا في الدقيقة ال40 بواسطة اللاعب كريستيان بوليسيتش لينتهي منتصف اللقاء بتقدم البلوز بهدفين نظيفين دون رد.

الهدف القاتل في شباك كريستال بالاس

وفي الدقيقة ال58 سجل فريق تشيلسي “البلوز” الهدف الحاسم في المباراة عن طريق تريفوه تشالوباه سجلها اللاعب بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الضيف كريستال بالاس.

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تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام نظيره كريستال بالاس، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق كريستال بالاس

ودخل المدرب الإنجليزي روي هودسون أمام منافسه الضيف تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

بينما في دفاع الفريق لعب كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، وفي وسط الفريق كلاً من: إيبيريشي إيز، مايكل أوليز، جاكوب مونتيس، كونور غالاغير.

A special moment for Jesurun Rak-Sakyi as he made his senior debut ⭐️ #CPFC | #CHECRY pic.twitter.com/CsN1AkVuhp — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 14, 2021

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: ويلفريد زاها، كريستيان بنتيكي، جون فيليب ماتيتا.

يشار إلى أن فريق تشيلسي توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوز على فريق فياريال الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

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