فريق تشيلسي الإنجليزي
فريق تشيلسي الإنجليزي
Videoرياضة

تشيلسي يسعد جماهيره بفوز نظيف أمام منافسه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب fares Abo Shiha
0

نجح فريق تشيلسي في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي في تحقيق الانتصار على منافسه كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي والثلاثية النظيفة

وأحرز فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك كريستال بالاس في الدقيقة ال27 من مجريات أحداث الشوط الأول عن طريق ماركوس ألونسو ميندوزا بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وعاد تشيلسي “البلوز” لهز شباك منافسه الضيف كريستال بالاس على أرضية ملعبه “ستامفورد بريدج” وبحضور الجماهير الغائبة عن المدرجات لمدة عام ونصف.

بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا في الدقيقة ال40 بواسطة اللاعب كريستيان بوليسيتش لينتهي منتصف اللقاء بتقدم البلوز بهدفين نظيفين دون رد.

الهدف القاتل في شباك كريستال بالاس

وفي الدقيقة ال58 سجل فريق تشيلسي “البلوز” الهدف الحاسم في المباراة عن طريق تريفوه تشالوباه سجلها اللاعب بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الضيف كريستال بالاس.

اقرأ المزيد: مانشستر يونايتد يقسو على ليدز يونايتد بهزيمة ثقيلة في مباراة تألق بوغبا (شاهد)

تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام نظيره كريستال بالاس، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق كريستال بالاس

ودخل المدرب الإنجليزي روي هودسون أمام منافسه الضيف تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

بينما في دفاع الفريق لعب كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، وفي وسط الفريق كلاً من: إيبيريشي إيز، مايكل أوليز، جاكوب مونتيس، كونور غالاغير.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: ويلفريد زاها، كريستيان بنتيكي، جون فيليب ماتيتا.

يشار إلى أن فريق تشيلسي توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوز على فريق فياريال الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

مانشستر يونايتد يقسو على ليدز يونايتد بهزيمة ثقيلة في مباراة تألق بوغبا (شاهد)

رياضة

حارس بيراميدز ينجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع (صور)

رياضة

مفاجأة لعشاق “الكالتشيو” بشأن الدوري الإيطالي

رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More