موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد في أولى مواجهاته الصعبة في الدوري الإسباني أمام منافسه ألافيس مساء يوم السبت في مباراة ستجمع كلا الفريقين على ملعب “مينديز وروزا”.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق ريال مدريد ونظيره ألافيس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

🚨رسميًا | تعيين الحكم سيزار سوتو حكمًا لمباراة ريال مدريد و الافيس و الحكم استرادا فيرنانديز حكمًا للڤار pic.twitter.com/rLLnFBmHTo — BlancosGlobal (@Blancos_Global) August 12, 2021

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وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الواحدة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري كافة الدوريات والبطولات في الوطن العربي والشرق الأوسط.

🥅⚽🎯 تدريبات تصويب على المرمى…

⌛ الدوري ينتظرنا… pic.twitter.com/KO24ZrYwvj — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 12, 2021

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر على مباراة ريال مدريد ونظيره ألافيس في الدوري الإسباني المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports” الجزائري حفيظ دراجي.

🔛 بدأنا جلسة التدريب! pic.twitter.com/nCeVfpi5Jy — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 12, 2021

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أولى مواجهات الدوري الإسباني أمام منافسه ألافيس، حيث سيكون في حراسة المرمى أندري لونين.

وفي دفاع الفريق سيلعب كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، مارسيلو، رافائيل فاران، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من اللاعبين، توني كروس، مارتين أوديغارد، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: ، فينيسيوس جونيور، لوكا يوفيتش، كريم بنزيما، غاريث بيل.

تشكيلة فريق ألافيس

وسيدخل المدير الفني لفريق ألافيس ” ابيلاردو فرنانديز” بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى باتشيكو.

Thursday completed! ✅ The team did some tactical exercises today 📝#GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/W0PYJSL9ri — Deportivo Alavés 🇬🇧🇺🇸 (@alaveseng) August 12, 2021

بينما في دفاع الفريق سيلعب كلاً من: مارتن أجويريجابيريا، فيكتور لاجوارديا، فلوريان لوجون، روبن دوارتي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيري بونس، توني مويا، توماس بينا، لويس ريوخا.

وسيعتمد المدرب على الثنائي في تشكيلة خط هجوم الفريق، لوكاس بيريز، خوسيلو.

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