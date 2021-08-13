مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني
مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني
Imageرياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق ريال مدريد في أولى مواجهاته الصعبة في الدوري الإسباني  أمام منافسه ألافيس مساء يوم السبت في مباراة ستجمع كلا الفريقين على ملعب  “مينديز وروزا”.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق ريال مدريد ونظيره ألافيس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

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وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الواحدة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري كافة الدوريات والبطولات في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر على مباراة ريال مدريد ونظيره ألافيس في الدوري الإسباني  المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports”  الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أولى مواجهات الدوري الإسباني أمام منافسه ألافيس، حيث سيكون في حراسة المرمى أندري لونين.

وفي دفاع الفريق سيلعب كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، مارسيلو، رافائيل فاران، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من اللاعبين، توني كروس، مارتين أوديغارد، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: ، فينيسيوس جونيور، لوكا يوفيتش، كريم بنزيما، غاريث بيل.

تشكيلة فريق ألافيس

وسيدخل المدير الفني لفريق ألافيس ” ابيلاردو فرنانديز” بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى باتشيكو.

بينما في دفاع الفريق سيلعب كلاً من: مارتن أجويريجابيريا، فيكتور لاجوارديا، فلوريان لوجون، روبن دوارتي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيري بونس، توني مويا، توماس بينا، لويس ريوخا.

وسيعتمد المدرب على الثنائي في تشكيلة خط هجوم الفريق، لوكاس بيريز، خوسيلو.

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