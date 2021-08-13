مواجهات نارية وقوية .. تفاصيل قرعة ومواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 التي أجرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية وسهلة في ذات الوقت مع الفرق المتأهلة للمشاركة في البطولة هذا الموسم.

تفاصيل قرعة دوري أبطال أفريقيا

وسيلتقي الاتحاد الليبي أمام منافسه KMKM من زنجبار في الأدوار التمهيدية من البطولة، كما سيلعب فريق الهلال السوداني مع فيصل كينيا الأثيوبي، وكذلك سيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري ضد أكوا يونايتد النيجيري.

وسيخوض فريق وفاق سطيف أمام فريق فورتين، وفريق المريخ السوادني مع إكسبرس في دور ال64 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

الكشف عن قرعة #TotalEnergiesCAFCC 2021/2022 l! ⭐ الكثير من المواجهات الرائعة تنتظركم في الدور التمهيدي للبطولة 😍 pic.twitter.com/V2KFexAfW0 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

منافسات الدور ال 32

وسيواجه حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري في الدور الأول من المسابقة أمام الفريق الفائز من مباراة لوميساجير نجوري البوروندي ونظيره يونيون سبورتيف النيجيري، بينما سيلعب غريمه التقليدي الزمالك أمام الفائز من مباراة توسكر الكيني ومنافسه آرتا سولار الجيبوتي.

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وسيلعب الوداد المغربي أمام الفريق الفائز من مباراة كامسار الغيني وهارتس أوف أوك الغاني، بينما سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي أمام الفائز من مباراة أويليرز الليبيري ووكارا التوجو.

اكتملت القرعة ✅

دوري أبطال إفريقيا 2021/2022 جاهز الآن! ✅ إليكم مواجهات الأدوار التمهيدية 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Wjaq4PfHAE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

وسيلتقي فريق الترجي التونسي مع الفائز من مباراة الاتحاد الليبي أمام نظيره KMKM من زنجبار في منافسات دور ال32 من منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مواجهات دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الذهاب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة ما بين 15-17 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباريات دور الإياب خلال الفترة ما بين 22-24 من شهر أكتوبر من ذات الشهر.

لا شعور يُضاهي اقتراب بداية النسخة الجديدة من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ! 😍🕺#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC | #FridayFeeling pic.twitter.com/TYHqJeer66 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

يشار إلى أن فريق الأهلي المصري قد حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة له في تاريخ مسيرته، عقب هزيمة منافسه كايزر تشفيز في نهائي البطولة للموسم المنصرم بثلاثية نظيفة دون رد.

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