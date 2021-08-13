قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022
قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022
Imageرياضة

مواجهات نارية وقوية .. تفاصيل قرعة ومواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

كتب وطن
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أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 التي أجرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية وسهلة في ذات الوقت مع الفرق المتأهلة للمشاركة في البطولة هذا الموسم.

تفاصيل قرعة دوري أبطال أفريقيا

وسيلتقي الاتحاد الليبي أمام منافسه KMKM من زنجبار في الأدوار التمهيدية من البطولة، كما سيلعب فريق الهلال السوداني مع فيصل كينيا الأثيوبي، وكذلك سيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري ضد أكوا يونايتد النيجيري.

وسيخوض فريق وفاق سطيف أمام فريق فورتين، وفريق المريخ السوادني مع إكسبرس في دور ال64 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

منافسات الدور ال 32

وسيواجه حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري في الدور الأول من المسابقة أمام الفريق الفائز من مباراة لوميساجير نجوري البوروندي ونظيره يونيون سبورتيف النيجيري، بينما سيلعب غريمه التقليدي الزمالك أمام الفائز من مباراة توسكر الكيني ومنافسه آرتا سولار الجيبوتي.

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وسيلعب الوداد المغربي أمام الفريق الفائز من مباراة كامسار الغيني وهارتس أوف أوك الغاني، بينما سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي أمام الفائز من مباراة أويليرز الليبيري ووكارا التوجو.

وسيلتقي فريق الترجي التونسي مع الفائز من مباراة الاتحاد الليبي أمام نظيره KMKM من زنجبار في منافسات دور ال32 من منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مواجهات دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الذهاب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة ما بين 15-17 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباريات دور الإياب خلال الفترة ما بين 22-24 من شهر أكتوبر من ذات الشهر.

يشار إلى أن فريق الأهلي المصري قد حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة له في تاريخ مسيرته، عقب هزيمة منافسه كايزر تشفيز في نهائي البطولة للموسم المنصرم بثلاثية نظيفة دون رد.

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