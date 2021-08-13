منديل ميسي الذي مسح دموعه معروض للبيع بسعر يفوق الخيال

ربما هذا الأمر يفوق الجنون في عالم كرة القدم المستديرة، فقد ظهر إعلان على الإنترنت يزعم أنه بيع منديل ورقي أنه يعود إلى لأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استخدمه أثناء بكائه في مؤتمر وداع ناديه السابق برشلونة.

ميسي والمنديل الورقي

وقد ادعى شخص مجهول من خلال نشره إعلان عبر منصة “Mercado Libre” وهي شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية والمزادات عبر الإنترنت أنه بالإضافة إلى الدموع، فإن المخاط الأنفي لنجم كرة القدم الأرجنتينية موجود بداخل المنديل الورقي.

منديل ميسى الذى مسح به دموعه يوم مؤتمر الرحيل معروض للبيع بمليون دولار #منقوله pic.twitter.com/GMyqdtCsOL — Shawky 😍 القاضيه مومكن 💪 (@AhmedSh11318710) August 12, 2021

وأضاف، ” أنه مستعد للتخلي عن المنديل مقابل مبلغ مليون دولار، وإرساله إلى أي دولة في أي مكان في العالم”.

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بكاء ميسي

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يتمالك نفسه في مؤتمر الخاص به في وداع ناديه السابق في برشلونة يوم الأحد الماضي، حيث قامت زوجته أنتونيلا روكوزو بإعطائه منديلاً ورقيًا لمسح دموعه.

فيما لم يعرف ما إذا كان حقًا هذا هو المنديل الورقي قد استخدمه ليونيل ميسي لمسح دموعه، إلا أن لم يعلق أحدًا من حقيقة هذا الأمر.

منديل ميسى الذى مسح بهزر دموعه معروض للبيع ب مليون دولار 💵

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/ONNht16naA — 👷🏻‍♂️αɳαمـشہҽႦɳ ɱαʂɾ👷🏻‍♂️ (@ana_msh_masry) August 13, 2021

وقد أعلن فريق برشلونة في بيان رسمي له نشره يوم الخميس الماضي، بأن نجمه ليونيل ميسي لن يستمر مع فريق برشلونة.

وبين البيان، بأن العراقيل الاقتصادية والهيكلية التي يمر بها النادي الكتالوني حالت دون تجديد عقد ميسي، وشكر برشلونة جهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وانتهى عقد ميسي مع فريق برشلونة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

التوقيع مع باريس سان جيرمان

وأعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب رحيله عن ناديه السابق برشلونة لمدة موسمين كاملين حتى موسم صيف عام 2023.

منديل ميسي معروض للبيع بمليون دولار pic.twitter.com/1rGTNkWkOj — جيهان (@Jih7n_) August 12, 2021

وكشفت تقارير فرنسية، أن قيمة صفقة ميسي مع باريس سان جيرمان تتراوح ما بين 25-40 مليون يورو سنويًا سيتقاضاها اللاعب بعد الانتقال الحر إلى النادي الباريسي.

ومن المتوقع أن يشارك البرغوث ميسي في المباراة القادمة بعد خوضه التدريبات الجماعية مع فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” أمام منافسه ستراسبورغ في منافسات الدوري الفرنسي.

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