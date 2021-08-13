لوكاكو يعود إلى تشيلسي من جديد بصفقة هي الأغلى في تاريخ البلوز (صور)

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي من جديد مع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو 28 عامًا، بصفقة هي الأعلى قيمة في تاريخ تشيلسي قادمًا من ناديه السابق الإنتر ميلان الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكاكو والصفقة التاريخية

وأعلن نادي تشيلسي “البلوز” في بيان صحفي نشره يوم أمس الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بعقد لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2026.

وأردف نادي تشيلسي، ” عاد لوكاكو وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية إلى النادي الذي كان يشجعه وهو صغيرًا ليستكمل مهمة لم ينته منها، وقد سبق أن لعب في صفوف الفريق خلال الفترة بين 2011 و2014″.

قيمة صفقة لوكاكو

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المتخصص في انتقالات اللاعبين والعامل في شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، بأن النجم البلجيكي لوكاكو انضم إلى صفوف فريق تشيلسي مقابل مبلغ 115 مليون يورو.

OFFICIAL. Confirmed. Romelu Lukaku joins Chelsea on a permanent deal from Inter for €115m fee. He’ll receive €12m net/season plus add ons as salary. 🔵🤝 #CFC Biggest sale in Serie A history. Big Rom’s back at Stamford Bridge. pic.twitter.com/qPcDSVAhaR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

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وأضاف الإيطالي رومانو، ” سيتقاضى المهاجم البلجيكي لوكاكو نحو 12 مليون يورو كأجرة سنوية إلى جانب مكافأة مالية سيحصل عليها اللاعب داخل صفوف فريق تشيلسي”.

أغلى الصفقات

ودخل صفقة انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو، قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي “البريميرليج” عقب عودته من جديد إلى صفوف السابق تشيلسي قادمًا من فريقه الإنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، حيث بلغت 98.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 115 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

وقد أصبح بذلك لوكاكو يحتل المركز الثاني في قائمة الصفقات التاريخية في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه اللاعب الوحيد الذي يحتل في مركزين مختلفين في القائمة.

وسبق وأن انتقل إلى فريق إيفرتون إلى مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” خلال موسم صيف 2017، ليحتل بذلك في المركز السادس.

ويتربع على عرش القائمة اللاعب الإنجليزي جاك جريليش الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من فريق أستون فيلا بصفقة بلغت 117.5 مليون دولار.

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