كاتب فلسطيني مخاطباً ابن سلمان: لن تفيدك المعلومات التي تحاول انتزاعها من المعتقلين الفلسطينيين

علق الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، على المعلومات التي كشفت عن تعذيب معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السجون السعودية، لإجبارهم على إعطاء معلومات خاصة عن المقاومة في فلسطين.

وجرى تعذيب المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين من خلال ضربهم على الأماكن الحساسة- حسب ما ذكر حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين في السجون السعودية، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين فقد وزنه بشكل حاد جداً جراء التعذيب الذي تعرضوا له.

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وردتنا معلومات تفيد بتعذيب عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، لإجبارهم على إعطاء معلومات خاصة عن المقاومة في فلسطين، حيث تم تعذبيهم من خلال الضرب على الأماكن الحساسة، وبعضهم فقد وزنه بشكل حاد جداً. — معتقلي الرأي (@m3takl) August 11, 2021

نظام المهداوي مخاطباً محمد بن سلمان

وقال نظام المهداوي في تغريدة رصدتها “وطن”، إن المعلومات التي يحاول محمد بن سلمان انتزاعها بالتعذيب من معتقلين فلسطينيين في سجونه لا تفيده بشيء إنما تفيد حليفه الصهيوني.

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وأضاف المهداوي :” القوم اليوم يستموتون لإرضائه حتى لو اشتغلوا سماسرة تعذيب واعتقالات لفلسطينيين لم يسيئوا للملكة لكنهم على عداء مع حليفها”.

المعلومات التي يحاول #محمد_بن_سلمان انتزاعها بالتعذيب من معتقليين فلسطينيين في سجونه لا تفيده بشيء إنما تفيد حليفه الصهيوني. والقوم اليوم يستموتون لإرضائه حتى لو اشتغلوا سماسرة تعذيب واعتقالات لفلسطينيين لم يسيئوا للملكة لكنهم على عداء مع حليفها.#السعودية pic.twitter.com/fe0narj56a — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 13, 2021

وكشف حساب “معتقلي الرأي” عن أنه جرى خلال التحقيق مع بعض المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين العرض عليهم من قبل المخابرات السعودية العمل مع السلطات وتزويدها بالمعلومات مقابل أحكام مخففة، وثم الإفراج والإبعاد الى الاردن.

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أثناء التحقيق مع بعض المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، عرضت عليهم المخابرات السعودية العمل مع السلطات وتزويدها بالمعلومات مقابل أحكام مخففة، وثم الإفراج والإبعاد الى الاردن. — معتقلي الرأي (@m3takl) August 11, 2021

ولفت إلى أن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين صدر بحقهم حكم الإفراج وإخلاء السبيل ما زالوا محتجزين، وهناك قلق كبير حول مصيرهم.

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المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين صدر بحقهم حكم الإفراج وإخلاء السبيل ما زالوا محتجزين، وهناك قلق كبير حول مصيرهم. — معتقلي الرأي (@m3takl) August 11, 2021

صدمة فلسطينية من الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

هذا وعبرت فصائل فلسطينية عن صدمتها من الأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات السعودية بحق العشرات من المعتقلين الفلسطينيين.

وصدرت أحكام بالسجن بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، بينهم 10 سعوديين، بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة “حماس”.

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وأكدت “حماس” أنها “صدمت” من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت في بيان أن “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”، معبرة في ذات عن ترحيبها “بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة”.

واستهجنت الحركة “الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبية الإخوة”، داعية “القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين”.

قائمة أسماء المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

محمد العابد ٢٢ سنة محمد البنا ٢٠ سنة ‎ايمن العريان ١٩ سنة عبدالرحمن فرحانة 19 سنة مع وقف نصف المدة ‎محمد ابو الرب ١٨ سنة ‎سعدو السحار ١٨ سنة ‎شريف نصر الله ١٦ سنة جمال الداهودي ١٥ سنه محمد الخضري ١٥ سنة مع وقف نصف المدة عمر عارف الحاج ١٢ سنة عصام الشريف ١٠ سنوات عرفات سمرة ١٠ سنوات محمد قفة ٨ سنوات أحمد أبو جبل ٨ سنوات ‎باسم الكردي ٧ سنوات ‎ماهر الحلمان ٦ سنوات ‎صالح قفة ٥ سنوات ‎مشهور السدة ٥ ونصف سنوات ‎ايمن غزال ٤ سنوات ‎موسى ابو حسين ٤ سنوات ‎محمد عاشور ٤ سنوات جمال ابو عمر ٣ سنوات طارق عباس ٣ سنوات طارق السوافيري ٣ سنوات هاني الخضري ٣ سنوات ‎‎محمد الفطافطة ٦ شهور محمد أسعد براءة ‎ابو بكري براءة ‎محمد رواح براءة ‎محمد قديح براءة ‎ادهم غزال براءة ‎محمد يعيش براءة ‎سليمان الحداد براءة ‎يحيى الحداد براءة

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