بسنت شوقي وزوجها محمد فراج يثيران الجدل بفيديو رقص
بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
Imageحياتنا

فيديو رقص بسنت شوقي بإطلالة جريئة مع زوجها محمد فراج يثير جدلاً! (شاهد)

كتب Anas Al Salem
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أثار مقطع فيديو جمع الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو، محمد فراج وهو يراقص بسنت شوقي التي بدت بإطلالة جريئة اثناء استعدادهم لحضور زفاف الفنانة نيللي كريم.

فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج و بسنت شوقي

يذكر ان قصة حب محمد فراج و بَسنت شوقي بدأت منذ 6 سنوات واكتملت مؤخراً بالإرتباط بعد قرابة العامين على إعلان خطوبتهما.

شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

وشارك محمد فراج في رمضان الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح ومسلسل “ضد الكسر” مع نيللي كريم، أما بَسنت شوقي فشاركت في مسلسل “لحم غزال” مع غادة عبد الرازق.

زفاف نيللي كريم

واحتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم الاربعاء الماضي بزفافها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق.

وانتشرت صور تظهر نيللي كريم وهي توقع على عقد الزفاف، وبدت ترتدي بدلة مكشوفة الصدر بطريقة فاضحة.

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كما نشر حساب “عرب وود” على تويتر، ملخص حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر.

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي كريم يوم الأحد الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام، على أن يقام الأربعاء في الساحل الشمالي.

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