فيديو رقص بسنت شوقي بإطلالة جريئة مع زوجها محمد فراج يثير جدلاً! (شاهد)

أثار مقطع فيديو جمع الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو، محمد فراج وهو يراقص بسنت شوقي التي بدت بإطلالة جريئة اثناء استعدادهم لحضور زفاف الفنانة نيللي كريم.

محمد فراج و بسنت شوقي

يذكر ان قصة حب محمد فراج و بَسنت شوقي بدأت منذ 6 سنوات واكتملت مؤخراً بالإرتباط بعد قرابة العامين على إعلان خطوبتهما.

وشارك محمد فراج في رمضان الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح ومسلسل “ضد الكسر” مع نيللي كريم، أما بَسنت شوقي فشاركت في مسلسل “لحم غزال” مع غادة عبد الرازق.

زفاف نيللي كريم

واحتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم الاربعاء الماضي بزفافها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق.

وانتشرت صور تظهر نيللي كريم وهي توقع على عقد الزفاف، وبدت ترتدي بدلة مكشوفة الصدر بطريقة فاضحة.

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كما نشر حساب “عرب وود” على تويتر، ملخص حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر.

#عرب_وود | شاهد ملخص حفل زفاف #نيللي_كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر 🔥💥@NellyKarim pic.twitter.com/VfgZtixkKT — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 12, 2021

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي كريم يوم الأحد الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام، على أن يقام الأربعاء في الساحل الشمالي.

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