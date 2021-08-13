فالنسيا يفوز على خيتافي في أولى مواجهات الدوري الإسباني (شاهد)

تغلب فريق فالنسيا على منافسه خيتافي في افتتاح أولى مواجهات الدوري الإسباني بهدف نظيف دون رد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “المستايا”.

هدف فالنسيا في شباك خيتافي

ونجح فريق فالنسيا “الخفافيش” من تسجيل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة ال11 عبر ركلة الجزاء تحصل عليها الفريق، سددها اللاعب كارلوس سولير بقوة في شباك منافسه الضيف خيتافي.

البطاقة الحمراء

وشهد الدقيقة الثالثة من بداية المباراة طرد لاعب فالنسيا هوغو غيامون بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق خيتافي في المباراة، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ليخرج على إثرها من خارج أرضية الملعب.

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وكذلك طرد لاعب فريق خيتافي إيريك كاباكو في الدقيقة ال76 من اللقاء، وحاول فريق خيتافي تقليص هدف التعادل في المباراة أمام منافسه المستضيف فالنسيا، إلا أنه فشل في ذلك طيلة أحداث المباراة لينتهي اللقاء بفوز فالنسيا بهدف نظيف دون مقابل.

تشكيلة فريق فالنسيا

ودخل المدير الفني لفريق فالنسيا مارسيلينو جارسيا تورال، في تشكيلة أساسية أمام منافسه خيتافي، حيث تواجد في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، جاء في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

تشكيلة فريق خيتافي

ولعب المدرب خوسيه بوردالاس في مواجهة صعبة أمام منافسه فالنسيا “الخفافيش”، حيث كان في حراسة المرمى دافيد سوريا.

بينما في دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: مارك كوكوريلا​، ستيفان ميتروفيتش، ماتياس اوليفيرا، آلان نيوم، أما في وسط الفريق كان كلاً من: فيتولو، كارليس ألينيا، ماورو أرامباري.

واعتمد المدرب على الثلاثي في خط هجوم الفريق، خوسيه خوان ماسياس، إنيس أونال، خايمي ماتا.

بهذا الفوز تمكن فريق فالنسيا “الخفافيش” من خطف النقاط الثلاثة الثمينية بصعوبة من منافسه الضيف خيتافي في منافسات الدوري الإسباني.

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