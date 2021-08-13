سعر فستان زفاف نيللي كريم مكشوف الصدر يثير الجدل (شاهد)

حاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

واحتفلت نيللي كريم يوم الأربعاء بزفافها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وانتشرت صور تظهر العروس ترتدي بدلة مكشوفة الصدر بطريقة فاضحة.

فستان نيللي كريم

وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya.

وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.

كما نشر حساب “عرب وود” على تويتر، ملخص حفل زفاف نيللي وهشام بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر.

#عرب_وود | شاهد ملخص حفل زفاف #نيللي_كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر 🔥💥@NellyKarim pic.twitter.com/VfgZtixkKT — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 12, 2021

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي يوم الأحد الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام، على أن يقام الأربعاء في الساحل الشمالي.

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من هو هشام عاشور؟

ويعد زواج هشام عاشور من نيللي هو الزواج الأول له في حياته، بينما يعتبر الزواج الثالث لنيللي كريم.

ويعتبر هشام عاشور ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة.

وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وأنشأ هشام عاشور بعد عودته إلى مصر، مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم، العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

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