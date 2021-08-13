بالأدلة .. “الشاهين” يكشف خبايا الزج بعُمان في شبكة “تهريب النفط” وعلاقة “دولة الساحل”

أوضح حساب “الشاهين” العُماني الشهير بين المغردين بموقع تويتر، حيثيات اتهام وزارة الخزانة الاميركية مواطناً عمانياً بالعمل ضمن ما وصفتها بـ”شبكة وسطاء لتهريب النفط” وفرض عقوبات عليه .

ووفق إعلان وزارة الخزانة الاميركية فإن العقوبات الجديدة استهدفت العُماني محمود راشد الحبسي.

وادّعت الوزارة أن “الحبسي” أبرم شراكة مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، واستخدم العديد من الشركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى العملاء الأجانب ، بما في ذلك المشترين في شرق آسيا.

وأضافت وزارة الخزانة الاميركية أن العُماني محمود راشد الحبسي قام ومن خلال شركاته بنقل شحنات تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس الثوري الايراني – فيلق القدس وبالشراكة مع قادته وابرزهم رستم قاسمي.بحسب ادّعائها

وقال “الشاهين” في تعليقه إنه من المهم الوقوف على خلفيات القضية منذ بداية القصة كاملة لفهم طبيعة فرض العقوبات وطريقة الزج بإسم عمان فيها.

البداية منذ 2019

وأوضح أنه في “مايو ٢٠١٩ فرضت الادارة الامريكية عقوبات على الشركات التي تتعامل مع شركة تريليلانس ليمتد الايرانية لتصدير البتروكيماويات، وقد شملت تلك العقوبات كل من شركة دونغهاي لادارة الشحن البحري و بتروكيم جنوب آسيا الصينيتين و٣ شركات في هونغ كونغ . كافة هذه الشركات كانت الطرف المستورد”.

👈🏻 في مايو ٢٠١٩ فرضت الادارة الامريكية عقوبات على الشركات التي تتعامل مع شركة تريليلانس ليمتد الايرانية لتصدير البتروكيماويات، وقد شملت تلك العقوبات كل من شركة دونغهاي لادارة الشحن البحري و بتروكيم جنوب آسيا الصينيتين و٣ شركات في هونغ كونغ

كافة هذه الشركات كانت الطرف المستورد👇🏻 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وأضاف: ” بعد فترة وجيزة وعندما تم استهداف ٤ سفن في مياه الخليج تم اكتشاف سفن تتبع شركات اماراتية تبحر لفترات طويلة جدا، بعد التحقيق اثبتت النتائج قيام تلك السفن بتهريب النفط الايراني، بالتالي فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على شركتي الفا تيك و بترولاينس الاماراتيتين”.

👈🏻 بعد فترة وجيزة وعندما تم استهداف ٤ سفن في مياه الخليج تم اكتشاف سفن تتبع شركات اماراتية تبحر لفترات طويلة جدا، بعد التحقيق اثبتت النتائج قيام تلك السفن بتهريب النفط الايراني، بالتالي فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على شركتي الفا تيك و بترولاينس الاماراتيتين👇🏻 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وأكمل كاشفاً: “فور وضع الشركات الاماراتية في قائمة العقوبات تم مهاجمة عدة ناقلات في مياه الخليج وتم إتهام إيران بالامر . بعد ١٠ أسابيع، تم وضع شركتين اماراتيتين في قائمة العقوبات الامريكية وهما شركة بارثيا للشحن ويملكها الاماراتي من اصل ايراني أمين مهداوي و شركة دلتا لتوريد قطع الغيار”.

👈🏻 فور وضع الشركات الاماراتية في قائمة العقوبات تم مهاجمة عدة ناقلات في مياه الخليج وتم إتهام إيران بالامر 👈🏻 بعد ١٠ أسابيع، تم وضع شركتين اماراتيتين في قائمة العقوبات الامريكية وهما شركة بارثيا للشحن ويملكها الاماراتي من اصل ايراني أمين مهداوي و شركة دلتا لتوريد قطع الغيار👇🏻 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وقال الشاهين: “على الفور تم الاعلان عن إختطاف ناقلة نفط مقابل الفجيرة وتم اتهام ايران بالتخطيط والتنفيذ”.

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عناصر الضغط في واشنطن تتحرك

واضاف: “تحركت عناصر الضغط والتأثير (المعروفة) في واشنطن، بعد ذلك بأيام فقط تم اصدار قائمة عقوبات جديدة تضم عناصر لبنانية من حزب الله، ورجال اعمال عمانيين، دون تفاصيل اضافية ثم تم رفعها عن سلطنة عمان”.

👈🏻 على الفور تم الاعلان عن إختطاف ناقلة نفط مقابل الفجيرة وتم اتهام ايران بالتخطيط والتنفيذ 👈🏻 تحركت عناصر الضغط والتأثير (المعروفة) في واشنطن، بعد ذلك بأيام فقط تم اصدار قائمة عقوبات جديدة تضم عناصر لبنانية من حزب الله، ورجال اعمال عمانيين، دون تفاصيل اضافية ثم تم رفعها عن 🇴🇲 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وأفصح الشاهين: ” في مايو ٢٠٢٠ تم وضع شركة مسجلة في عمان بإسم (طيف) في قائمة العقوبات الامريكية لكون مالكها (أمير ديانات، يحمل الجنسيتين الايرانية والعراقية) متورط في عمليات تهريب للنفط الايراني عبر موانئ دبي والفجيرة ولدى تتبع الادارة الامريكية لسفن التهريب وجدت جميعها راسية في خورفكان علم الإمارات العربية المتحدة”.

👈🏻 في مايو ٢٠٢٠ تم وضع شركة مسجلة في عمان بإسم (طيف) في قائمة العقوبات الامريكية لكون مالكها (أمير ديانات، يحمل الجنسيتين الايرانية والعراقية) متورط في عمليات تهريب للنفط الايراني عبر موانئ دبي والفجيرة ولدى تتبع الادارة الامريكية لسفن التهريب وجدت جميعها راسية في خورفكان 🇦🇪 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وتابع يقول: “سفينة التهريب الاماراتية الرئيسية كانت بإسم Nautic Suezmax وقد حولها امير ديانات عبر سجله التجاري في عمان (طيف) الى إسم Gulf Sky علما بأنها لم تبحر عبر المياه العمانية وظلت تكد (تتكس) لتهريب النفط الايراني عبر الفجيرة وخورفكان”.

👈🏻 سفينة التهريب الاماراتية الرئيسية كانت بإسم Nautic Suezmax وقد حولها امير ديانات عبر سجله التجاري في عمان (طيف) الى إسم Gulf Sky علما بأنها لم تبحر عبر المياه العمانية وظلت تكد (تتكس) لتهريب النفط الايراني عبر الفجيرة وخورفكان — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

تساؤلات هامة من “الشاهين”

وطرح “الشاهين” تساؤلاتٍ عدة بعد فرض عقوبات على مواطن عماني من قِبَل وزارة الخزانة الأمريكية، قائلاً: “هل هذه الشركات المدرجة هي شركات حقيقية ذات نشاط واقعي ،، أم واجهة لشركات التهريب وغسيل الاموال في دبي ؟ وهل أبحرت الناقلات المملوكة لهذه الشركات في مياه عمانية أم ان مسارها ظل ما بين (ميناء راشد – المياه الايرانية – STS- الفجيرة)”.

🔴 كان لابد من هذه المقدمة لفهم طبيعة فرض العقوبات وطريقة الزج بإسم عمان فيها 🔴 اليوم ورد اسم عماني في قائمة العقوبات والاسئلة التي تطرح:

– هل هذه الشركات المدرجة هي شركات حقيقية ذات نشاط واقعي ،، أم واجهة لشركات التهريب وغسيل الاموال في دبي ؟

– هل أبحرت الناقلات المملوكة،،،، — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وتساءل ايضاً: “كم نسب الحصص المملوكة لدولة الجوار او من يقيم بها من رجال الاعمال الايرانيين من الشركات المذكورة ؟ ولماذا يرتبط توقيت العقوبات بحوادث استهداف السفن واتهام ايران ؟”.

لهذه الشركات في مياه عمانية أم ان مسارها ظل ما بين (ميناء راشد – المياه الايرانية – STS- الفجيرة) – كم نسب الحصص المملوكة لدولة الجوار او من يقيم بها من رجال الاعمال الايرانيين من الشركات المذكورة ؟ – لماذا يرتبط توقيت العقوبات بحوادث استهداف السفن واتهام ايران ؟ قبل ان ،،،،،، — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 13, 2021

وقطع “الشاهين” الطريق على من يحاول اتهامه بالتحامل على دولة الجوار في اشارة للإمارات التي لم ولن تتورع عن مثل هذه الاعمال، داعياً إياهم للتحقق بأنفسهم من كل كلمة وردت في سياق المعلومات (إسماً وموقعاً وتاريخاً).

وختم “الشاهين” حديثه بتوجيه رسالة قائلاً: “المستور سوف يكشف قريباً بحقائق صادمة نتركها لوقتها”.