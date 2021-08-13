السعودية تفرج عن اللواء منصور التركي مقابل دفع هذا المبلغ المالي

ذكر حساب (العهد الجديد) الشهير في تويتر، أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلاً، أُطلق سراحه بتسوية مالية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن السلطات السعودية طلبت من اللواء منصور التركي دفع 200 مليون ريال في البداية، لكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.

وبعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ.وفقاً لـ”العهد الجديد”

اللواء منصور التركي الذي كان معتقلاً، أُطلق سراحه بتسوية مالية، طلبوا منه دفع 200 مليون ريال في البداية، ولكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ، وبعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ. — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 12, 2021

كان حساب (العهد الجديد) كشف في شهر مايو/ايار الماضي، عن أوامر أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاعتقال اللواء منصور التركي.

وقال الحساب الشهير على (تويتر) في تغريدة رصدتها (وطن)، ( جرى اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها).

وأوضح (العهد الجديد) في تغريدته أن سبب اعتقال اللواء منصور التركي أنه من رجال العهد القديم.!

اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها. سبب الاعتقال أنه من رجال العهد القديم. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 19, 2021

وقال لاحقاً، انّ اللواء منصور التركي حالياً في سجن الملز بالرياض، وقد تفاقمت مشاكل الكلى لديه إلى فشل كلوي نتيجة الإهمال الصحي الذي يعاني منه.

اللواء منصور بن سلطان التركي حالياً في سجن الملز بالرياض، وقد تفاقمت مشاكل الكلى لديه إلى فشل كلوي نتيجة الإهمال الصحي الذي يعاني منه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 20, 2021

من هو اللواء منصور بن سلطان التركي!

اللواء منصور بن سلطان التركي هو عضو مجلس الشورى السعودي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ذاته منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وتولى العديد من المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وتشمل ( مدير عام الشؤون الإعلامية بين ديسمبر 2017 وفبراير 2020، والمتحدث الأمني باسم الوزارة بين (2004 و2020)، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بين 1994 و2004، ومدير أمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام عام 1994، ومدير شعبة التخطيط والدراسات في الإدارة العامة للمرور بين 1979 و 1993.

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شغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.