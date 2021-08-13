انباء عن الافراج عن اللواء منصور التركي بتسوية مالية
انباء عن الافراج عن اللواء منصور التركي بتسوية مالية
Imageالهدهد

السعودية تفرج عن اللواء منصور التركي مقابل دفع هذا المبلغ المالي

كتب Anas Al Salem
0

ذكر حساب (العهد الجديد) الشهير في تويتر، أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلاً، أُطلق سراحه بتسوية مالية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن السلطات السعودية طلبت من اللواء منصور التركي دفع 200 مليون ريال في البداية، لكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.

وبعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ.وفقاً لـ”العهد الجديد”

اعتقال اللواء منصور التركي

كان حساب (العهد الجديد) كشف في شهر مايو/ايار الماضي، عن أوامر أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاعتقال اللواء منصور التركي.

وقال الحساب الشهير على (تويتر) في تغريدة رصدتها (وطن)، ( جرى اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها).

وأوضح (العهد الجديد) في تغريدته أن سبب اعتقال اللواء منصور التركي أنه من رجال العهد القديم.!

وقال لاحقاً، انّ اللواء منصور التركي حالياً في سجن الملز بالرياض، وقد تفاقمت مشاكل الكلى لديه إلى فشل كلوي نتيجة الإهمال الصحي الذي يعاني منه.

من هو اللواء منصور بن سلطان التركي!

اللواء منصور بن سلطان التركي هو عضو مجلس الشورى السعودي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ذاته منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وتولى العديد من المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وتشمل ( مدير عام الشؤون الإعلامية بين ديسمبر 2017 وفبراير 2020، والمتحدث الأمني باسم الوزارة بين (2004 و2020)، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بين 1994 و2004، ومدير أمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام عام 1994، ومدير شعبة التخطيط والدراسات في الإدارة العامة للمرور بين 1979 و 1993.

اقرأ أيضاً: محمد بن سلمان يُعاقب أخيه الأمير سلطان بن سلمان بهذا القرار .. وارتباك شديد في آل سعود

شغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.

منصور التركي
منصور التركي

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

“العهد الجديد” يكشف تفاصيل تعذيب محمد بن نايف.. فقد (22) كيلو من وزنه…

الهدهد

(العهد الجديد) يكشف: محمد بن سلمان يردد في مجالسه الخاصة أنه تخلص من منافسيه

الهدهد

(العهد الجديد) يكشف تفاصيل قضية فساد في نيوم والمفاجأة أن سعر الشجرة الواحدة 10 آلاف…

الهدهد

مرض خطير يُصيب اللواء منصور بن سلطان التركي بعد أيام من اعتقاله في السعودية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More