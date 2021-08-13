البلوجر السعودية جوجو تحسم حقيقة ديانة زوجها اليهودية

كشفت البلوجر السعودية (جوجو)، والمقيمة في الولايات الأمريكية المتحدة، حقيقة ديانة وجنسية زوجها.

جنسية وديانة زوج جوجو

وقالت جوجو في بث مباشر عبر حسابها على (انستجرام)، إن أغلب متابعيها يرسلون لها الكثير من الرسائل التي يسألون خلالها عن جنسية زوجها، وديانته خاصة بعد ظهوره في بعض الصور وهو يرتدي القبعة اليهودية.

وكشفت جوجو أنها تعرضت للكثير من الهجوم بشكل مؤذي، مضيفة: (زوجي من أصول يهودية ولكنه ليس يهودياً، هو مسلم ويعشق ديننا ويحب العرب ويكره اليهود وعاداتهم ولكنه لا يمكنه الهروب من أصوله سواء في المناسبات أو التقاليد وأنا من جعلته يسلم ويحب ديني).

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وأشارت جوجو إلى أن والدة زوجها ووالده يهوديان، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن عباداتهما لكنه مجبر على أداء بعض الطقوس والمناسبات كونه يهودي الأصل.

حفل زفاف جوجو

وطالبت جوجو متابعيها عدم إطلاق الشائعات أو الانسياق خلفها، والاكتفاء بما تكشفه هي وتصديقه.

وكانت جوجو قد كشفت عن صور حفل زفافها على رجل أمريكي، عبر حسابها على (انستجرام).

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وكان الزفاف على أحد الشواطئ في أمريكا، وارتدت جوجو فستاناً أبيض طويل بأكتاف منسدلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوار لامع على رأسها بدلًا من التاج.

زوج جوجو يظهر بـ(الكيباه)

وارتدى زوج جوجو بدلة رسمية باللون الرمادي إضافة إلى القبعة اليهودية، وهو ما أثار الجدل حينها حول ديانته، واستنكر البعض ظهوره بـ(الكيباه).

وعلقت جوجو آنذاك على جلسة التصوير: (أجمل يوم بحياتي)، وكشفت حينها أن الزفاف كان قبل مدة، لكنها نشرت الصور بعد أشهر.

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وكانت جوجو قد أعلنت عن علاقتها بالشاب الأميركي عبر (إنستجرام) في شهر ديسمبر من عام 2019، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على (توأم روحها.) بحسب تعبيرها.

جدل في السعودية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حينها بمقطع فيديو لزواج جوجو من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

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كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله حينها بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

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وانتشرت مؤخرا ظاهرة زواج الفتيات الخليجيات من أجانب بشكل كبير، وأثارت هذه الظاهرة حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.

وسبق أن أعلنت الفنانة الكويتية ابتسام حميد المعروفة باسم “بسمة الكويتية”، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

وقالت بسمة الكويتية بفيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع العام الماضي: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية. من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

ووصفت بسمة حميد الدين الإسلامي بأوصاف غير لائقة، واتهمته بأنه يُعنف المرأة ولا ينصفها أو يعطيها حقوقها الكاملة.

وتابعت: “كما أعلن أيضاً معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح الذي يرفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي، لا ولاء، ولا انتماء”.

ونفت الفنانة الكويتية، أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية، الحصول على الجنسية الأمريكية.

وقالت بسمة وهي تتحدث من الولايات المتحدة، إن تحولها إلى الديانة اليهودية لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأكدت لصحفي في صحيفة (جريدتكم) يدعى أحمد أنها ”مقتنعة باليهودية“.

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وحول ردود الأفعال عن تصريحاتها الأخيرة، قالت ”بسمة الكويتية“، إنها ”كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة“.

وحول الأنباء المتداولة عن حملها للجنسية العراقية، قالت بسمة الكويتية: “أنا لا أحمل الجنسية العراقية ولو أني أحملها . سيكون لي الفخر بذلك، لكني من البدون وأمي كويتية، وكما ذكرت، إذا طالبنا بحقوقنا، يقومون بتلفيق أي تهمة لنا وأي قضية أو جنسية”.

وفجر الفيديو موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليها ومحاسبتها، ودعا الشيخ الكويتي البارز أحمد القطان إلى تطبيق حد الردة عليها.

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