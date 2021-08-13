أرسنال يتجرع طعم الهزيمة الثقيلة أمام منافسه الصاعد برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق أرسنال الإنجليزي أمام منافسه برينتفورد، الصاعد الجديد إلى منافسات الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين دون رد في أول فوز تاريخي للفريق الأخير منذ نحو 74 عامًا، مع خيبة الأمل لفريق الأرسنال مع بداية الموسم الجاري.

أهداف برينتفورد في شباك أرسنال

وسجل فريق برينتفورد المستضيف لتلك المواجهة أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال22 عن طريق اللاعب الإسباني سيرغي كانوس.

مع محاولة فريق الضيف أرسنال لتسجيل هدف تقليص الفارق مع مجريات أحداث الشوط الأول إلا أنه لم يتمكن في ذلك، لينتهي منتصف بتقدم برينتفورد بهدف نظيف دون رد.

الهدف القاتل

وحسم فريق برينتفورد المباراة بعد نجاحه في هز شباك الأرسنال مرة أخرى في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، جاء في الدقيقة ال73 عن طريق الدنماركي كريستيان نور غارد سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى أرسنال.

بهذا الفوز خطف فريق برينتفورد الأضواء واحتفاله أمام جمهوره بأول مباراة يلعبها أمام أرسنال منذ 74 عامًا ويحقق الفوز عليه، بينما يواجه فريق الضيف الأخير خيبة الأمل بعد تعرضه لتلك الهزيمة في أولى مباريات الدوري الإنجليزي في ظل الغيابات لأبرز لاعبيه عن المباراة.

دموع أحد مشجعي برينتفورد الكبار في السن، أول فوز للنادي في الدوري بعد 74 سنة من الغياب ♥️♥️

pic.twitter.com/f2IGf5h5f8 — SIR AHMED (@midopido21) August 13, 2021

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تشكيلة فريق أرسنال

ولعب المدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة أمام منافسه المستضيف برينتفورد، حيث كان في حراسة المرمى بيرند لينو.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: بن وايت، نونو تافاريس، كيران تيرني، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرت لوكونجا، بوكايو ساكا، إيميل سميث رووي.

📌 سدد آرسنال 22 تسديدة دون أن يسجل أمام برينتفورد ، وهو أكبر عدد له دون أن يهز الشباك في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر 2017 ضد وست هام (22 أيضًا) ❌#BREARS | #COYG pic.twitter.com/q3xyz0bi7p — رابطة ارسنال (@AFC_capital) August 14, 2021

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: نيكولا بيبي، غابرييل مارتينيلي، فولارين بالوغون.

تشكيلة فريق برينتفورد

ودخل المدرب الدنماركي توماس فرانك المباراة في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أرسنال، حيث كان في حراسة المرمى ديفيد راية.

وفي دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: بونتوس يانسون، كريستوفر أيير، ريكو هنري، إيثان بينوك، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: سيرجي كانوس، كريستيان نورجارد، ماثياس جنسن.

أما في هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: إيفان توني، سامان قدوس، بريان مبيومو.

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