هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بفستان أبيض يُشبه قميص النوم.

هيفاء وهبي: (صباح الأمل)

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها تتناول طعام الإفطار، وهو عبارة عن كراوسون مع مشروب ساخن.

وما أثار الضجة هو ملابس هيفاء وطريقة جلوسها، حيث ارتدت فستاناً أو قميص نوم أبيض، وجلست على أريكة منزلها بأريحية، وعلقت: (صباح الأمل، صباح الخير).

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وبينما أشاد البعض بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، هاجمها آخرون بسبب جرأتها في الملابس، واتهموها باللجوء إلى (الفوتوشوب) لتحسين صورها.

(متى بتعقل وتتستر؟)

بينما هاجمها آخرون بسبب تجاهلها أزمة حرائق الجزائر، وعدم إعلانها التضامن معهم، واستمرارها بالظهور بشكل مثير.

وجاء في التعليقات: (ذي متى بتعقل وبتتستر؟).

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وكتب متابع: (وين التضامن مع الجزائر ياهيفاء؟).

وعلق آخر: (الحين هذي عمرها 49 كذا ماشاءالله).

واتهمتها أخرى باللجوء إلى الإغراء، وكتبت: (ذي عارفة ماحد شايل سوقها الا هالاغراءت اللي تسويها).

ونوهت أخرى إلى أن هذه الملابس، خاصة بالنوم، وكتبت: (طيب جالك وقت ترسمين اللاينر كان غيرتي اللبس).

وعلق آخر: (كائن هيفا وهبي صارت اضرم من نوال الزغبي بالفوتوشوب؟!).

وفي سياق آخر، فاجأت زينب فياض، ابنة هيفاء متابعيها بدرجة الشبه الكبيرة بينها وبين والدتها، وذلك بعدما كشفت لأول مرة عن وجهها كاملاً بعد تجميل أنفها.

ونشرت زينب فياض مجموعة صور عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، أظهرتها نسخة أخرى من والدتها، خاصة بعدما اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وسألت ابنة هيفاء متابعيها عن رأيهم بالنتيجة، واستخدمت أغنية والدتها (لو كنت) كخلفية موسيقية، وكأنها تسألهم هل أصبحت نسخة عنها أم لا؟

وجاء في التعليقات: (يا ويلي هلاء صرتي نسخه عن امك).

وكتبت أخرى: (اول ماشفت الصورة فكرتها هيفاء وهبي).

وأكد آخرون أن اللوك الذي اعتمدته فياض، يعود لوالدتها في الأصل، فجاء في التعليقات: (اللوك تماما مثل لوك الفنانة هيفاء وهبي).

اعتزال هيفاء وهبي!

هذا وقد تصدر خبر اعتزال هيفاء قبل أيام، حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وسط جدل واسع بين الناشطين.

وتحت هاشتاج #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

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ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب).

ولم تعلق الفنانة اللبنانية على الهاشتاج ما يُرجح أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة.

هيفاء وهبي عروس بيروت

وقبل أسابيع أحيت هيفاء وهبي، الذكرى الأولى لمأساة انفجار مرفأ بيروت بطريقتها الخاصة.

ونشرت هيفا صورةً لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي ترتدي فستاناً أبيض كالعروس، وتنظر إلى مرفأ بيروت.

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وكتبت وهبي تعقيباً على الصورة: (تغير المنظر اللي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة، وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة).

وقارنت هيفاء وهبي المشهدين قائلة: (هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار ).

سحر عروس بيروت

ووجهت هيفاء وهبي رسالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت قائلة: (لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !).

وتابعت: (المنظر اتغير يابيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك).

وتابعت مخاطبةً بيروت: (وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!).

الأبيض لون الأمل

وحول فستانها الأبيض، قالت النجمة اللبنانية: (اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك).

انتقادات لهيفاء وهبي

لكن هيفاء تعرضت لانتقادات واسعة بسبب صورتها الأخرى من نفس جلسة التصوير التي أحيت بها ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

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حيث ظهرت الفنانة اللبنانية وفي أحد عينيها دمعة، وهو ما أثار استياء المتابعين الذين اتهموها بالتمثيل وادعاء الحزن للاستعراض فقط.

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