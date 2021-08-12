(شاهد) ما فعله العماني هلال البطاشي مع عمال نظافة آسيويين وفجر غضب مواطنيه بالسلطنة

تسبب مقطع فيديو متداول بموجة غضب واسعة بين نشطاء مواقع التواصل في سلطنة عمان، حيث يُظهر مشهور السناب شات هلال البطاشي وهو يعطي عمال نظافة آسيويين هواتف من نوع آيفون، واتضح بأنه بعد التصوير أخذ الهواتف منهم وأنه كان يفعل ذلك لكسب شعبية ومتابعين.

استنكار واسع من قبل المغردين بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الإجتماعي لشخص يُظهر فيه بأنه يعطي عمال نظافة آسيويين هواتف من نوع آيفون،ثم قام بسحب الهواتف منهم بعد الانتهاء من التصوير. pic.twitter.com/ztlhFakG8J — واجهة عُمان🇴🇲 |SBQ_2 (@SBQ_2) August 11, 2021

من جانبه دعا المحامي سعود المعولي كل من يعرف هذين العاملين أن يوصله إليهما، مشيرا إلى أنه سيتكفل بجميع ما يلزم لمقاضاة من أعطاهما الهواتف للتصوير ثم أخذها منهما.

المعولي : أدعو كل من يعرف هذين العاملين أن يوصلني إليهما ، وسأتكفل بجميع ما يلزم pic.twitter.com/ThV7w9DFN9 — أخبار عمان (@omaniyanews) August 11, 2021

وتوعد المعولي بأن ثمن ما فعله هذا الشخص سيكون باهظا جدا.

نصاب فى 🇴🇲 عمان

وموجود مثل هالاشكال بكل بلد

يصور 🤳 عمال نظافة بسطاء

وهو يعطيهم تلفونات نقاله

وبعدها يسحبهم منهم بعد تصوير

شوف المقطع الثاني بعد الفضيحة pic.twitter.com/4PbFHSLlq1 — سما الكويت🇰🇼 (@smasmakuwait) August 12, 2021

وكتب سيف البوسعيدي مستنكرا هذا الفعل القبيح:”الشهرة ليست على حساب مشاعر الاخرين مهما كانت الجنسية فهولاء بالنهاية بشر ويمتلكون مشاعر حالهم حال أي شخص.”

الشهرة ليست على حساب مشاعر الاخرين

مهما كانت الجنسية فهولاء بالنهاية بشر ويمتلكون مشاعر حالهم حال أي شخص .

تقول لهم تعالوا وتضحك عليهم بهواتف ايفون عشان الشهرة والتصوير ومن ثم ترجع تأخذ منهم الهواتف.. قبحك الله

اتمنى ان يحاسب ويأخذ جزاته

لعنايتكم:@oman_pp — سيف البوسعيدي (@RSA967977) August 11, 2021

وأوضح:”تقول لهم تعالوا وتضحك عليهم بهواتف ايفون عشان الشهرة والتصوير ومن ثم ترجع تأخذ منهم الهواتف.. قبحك الله اتمنى ان يحاسب ويأخذ جزاته”

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ودعا آخر لتوقيع عقوبة قاسية على صاحب هذا الفعل الغير أخلاقي ودون:”هذا اسلوب غير أخلاقي ويجب القانون ان يحاسب هذا الشخص حتى يكون عبرة لغيره”

هذا اسلوب غير أخلاقي ❌❌❌ويجب القانون ان يحاسب هذا الشخص حتى يكون عبره لغيره — 0️⃣🇴🇲🇴🇲🇴🇲1️⃣ (@BD029116744) August 11, 2021

وقال يحيى المعشري:”كلهم يريدوا الشهرة؛ طغت عليهم لغة الأنا؛ الأول أخطاء بتصوير العمال بداعي الشفقة والآخر ضرب على صدره أمام الملأ؛ كان بإمكانه يحل الموضوع دون اللجوء إلى تويتر!”

كلهم يريدوا الشهرة؛ طغت عليهم لغة الأنا؛ الأول أخطاء بتصوير العمال بداعي الشفقة والآخر ضرب على صدره أمام الملأ؛ كان بإمكانه يحل الموضوع دون اللجوء إلى تويتر! — يحيى المعشري (@ysk243) August 11, 2021

هلال البطاشي رجع التلفونات

وتصدر هاشتاج “هلال البطاشي رجع التلفونات” قائمة الوسوم الاكثر تداولاً في سلطنة عمان بعد انتشار مقطع فيديو يكشف حقيقة توزيع مشهور “سناب شات” جوالات آيفون على عمال نظافة آسيويين.

وانتشر في هاشتاج “هلال البطاشي رجع التلفونات” مقطع فيديو مع العمال الآسيويين الذين صوّر معهم مشهور السناب، وأوهم متابعيه أنه منحهم جوالات من نوع “آيفون”؛ حيث نفوا صحة ذلك.

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وأظهر الفيديو في هاشتاج “هلال البطاشي رجع التلفونات”، أن العمال أكدوا أن مشهور السناب المعروف في سلطنة عمان صوّر مع عمال النظافة الآسيويين بالجوالات ثم قام بأخذها بعد الانتهاء.

هلال البطاشي يرد بعد الضجة التي أثارها

وردَّ مشهور “سناب شات” العماني، هلال البطاشي، على قضيته التي أثارت الرأي في سلطنة عمان بشأن إرجاعه للجوالات بعد تصوير عدد من العمالة بها.

وبرَّر “البطاشي” في مقاطع فيديو نشرها على حسابه الرسمي في “سناب شات”، أن إرجاعه للجوالات من عمال النظافة الآسيويين بعد التصوير معهم بسبب “الحساد” على حسب وصفه.

وأضاف هلال البطاشي: أنه بعد التصوير مع عمال النظافة أخذ أرقام هواتفهم وأعطاهم فواتير لاستلام الجوالات من أحد المحلات، إلا أن أحد الأشخاص صوّر معهم وقام بتأليف القصة.

وفي تكبر وتفاخر على المتابعين، ذكر “البطاشي” أنه حاصل على “النجمة -التوثيق من سناب شات- وذلك رغمًا عن المتابعين، بعد تأكيد البعض أن ما فعله هو ليس إلا للشهرة.

انخفاض إيرادات ميزانية السلطنة في النصف الأول من 2021

وفي سياق آخر بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2021م نحو 4 مليارات و3ر361 مليون ريال عماني.

مسجلة انخفاضًا بنسبة 7ر9 بالمائة عما هو محقق في النصف الأول من عام 2020م.

ووضَّحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط بلغ مليارين و/4ر273/مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 6ر11 بالمائة عما هو محقق في يونيو 2020م.

وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض متوسط إنتاج النفط لالتزام السلطنة باتفاقية خفض الإنتاج مع أوبك بلس.

من جانب آخر بلغت إيرادات الغاز المحققة بنهاية يونيو 2021م نحو 727 مليون ريال عُماني.

مسجلة انخفاضًا بنحو 14 مليون ريال عُماني عن المحصل في الفترة المماثلة من العام الماضي 2020م.

ويأتي ذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض أسعار مبيعات الغاز الطبيعي المسال المتأثرة بانخفاض أسعار النفط عالميًا.

وشهدت الإيرادات الجارية ارتفاعًا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مدفوعة بحصيلة توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني، والبالغة 413 مليون ريال عماني وتحصيل نحو 2ر656 مليون ريال عماني من إيرادات الضرائب والرسوم.

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حيث شكلت الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل على الشركات ما نسبته 4ر52 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم.

بينما مثلت إيرادات الضريبة الجمركية ما نسبته 18 بالمائة في حين بلغت نسبة إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته 3ر5 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم .

وانخفضت الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

ويُعزى ذلك إلى تخصيص جزء من الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 4ر365 مليون ريال عُماني سجلت في مارس 2020 .

وأشارت النشرة الشهرية لوزارة المالية إلى انخفاض الإنفاق العام للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة ٣ر٣ بالمائة ليصل إلى ٥ مليارات و٩ر٤٦٩ مليون ريال عُماني.

مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠م والذي كان ٥ مليارات و٨ر٦٥٦ مليون ريال عماني وذلك في ضوء السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.

وقد شكلت مصروفات الوزارات المدنية نسبة 36 بالمائة من إجمالي الإنفاق كما تشكل كلفة فوائد القروض نسبة 7 بالمائة.

وبلغ العجز المالي بالموازنة حتى منتصف عام ٢٠٢١م نحو مليار و٦ر١٠٨ مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة ١ر٢٥ بالمائة من العجز الفعلي لعام ٢٠٢٠م ونسبة ٥ر٤٩ بالمائة من العجز المعتمد في عام ٢٠٢١م.

وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العماني نحو ٣ مليارات و ٥ر٣٧٨ مليون ريال عماني.

وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو مليار و٥ر٣٩٠ مليون ريال عماني.

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